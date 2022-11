Iran : Des centaines de prisonniers libérés après une victoire dans un match de la Coupe du monde de football

Après s'être incliné devant l'Angleterre 6-2, l'Iran a gagné vendredi 25 novembre 2022, 2-0 contre le pays de Galles, et doit rencontrer mardi les Etats-Unis.

"Suite à un ordre spécial du chef de l'Autorité judiciaire après la victoire de l'équipe nationale de football (...) contre celle du Pays de Galles, 709 détenus ont été libérés de différentes prisons du pays", précise l'agence.

Des arrestations pour l'exemple ?

Parmi eux figurent "certaines personnes arrêtées lors des récents événements", a-t-elle ajouté sans donner plus de détails.

Par "évènements", l'agence fait allusion aux manifestations déclenchées par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans décédée après son arrestation par la police des moeurs pour avoir d'après celle-ci enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique.



Le footballeur Ali Daein est menacé

La légende du football iranien Ali Daei a affirmé avoir été visé par des menaces après avoir soutenu le mouvement de contestation en Iran. "Ces derniers mois j'ai reçu de nombreuses menaces me visant moi et ma famille de la part de diverses organisations, médias et personnes", a déclaré l'ex-sportif de 52 ans dans un message posté sur Instagram. Joueur de renommée internationale, Ali Daei était le meilleur buteur de l'histoire du football international masculin jusqu'en septembre 2021.

Téhéran, qui voit dans la plupart de ces manifestations des "émeutes", accuse notamment des forces étrangères d'être derrière ce mouvement pour chercher à déstabiliser la République islamique.

Les autorités ont fait état de milliers de personnes arrêtées dans le cadre des manifestations, la justice affirmant en avoir inculpé plus de 2.000.

Des organisations de défense des droits humains à l'étranger font état d'un nombre bien plus important d'arrestations.