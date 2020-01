Iran : le crash d'un avion ukrainien 737 fait au moins 170 morts

La diplomatie ukrainienne vient de confirmer la mort de tous les passagers et l'équipage d'un Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines qui s'est écrasé ce mercredi matin avoir décollé de Téhéran en direction de Kiev.

"De toute évidence, il est impossible que des passagers" du vol PS-752 Téhéran-Kiev "soient en vie", avait déclaré auparavant à l'agence semi-officielle Isna le chef du Croissant-Rouge iranien, précisant que 170 personnes (passagers et membres d'équipage) étaient montées dans l'appareil avant son départ.



Citant un porte-parole de l'aéroport international Imam-Khomeiny de Téhéran, l'agence iranienne Irna indique qu'il y avait 176 personnes à bord : 167 passagers et 9 membres d'équipage. Kiev précisant de son côté : 82 Iraniens et 63 Canadiens à bord.



Selon les premiers éléments émergeant dans les médias iraniens, l'avion s'est écrasé sur le territoire de la ville de Chahriar, à l'ouest de la métropole de Téhéran. Il aurait pris feu.