Iran : les sanctions américaines devant la Cour internationale de Justice

"État de siège" : voici les mots du plaidoyer de l'Iran à l'encontre des États-Unis. Depuis 10h du matin lundi 27 août à La Haye, les 15 juges permanents de la Cour internationale de Justice entendent ce réquisitoire visant à stopper net les nouvelles sanctions américaines. C'est en tout cas le souhait pressant de Téhéran, trois ans après s'être engagé à ne pas se doter de l'arme atomique, dans un accord jugé insuffisant par l'administration Trump.



Les premières sanctions ont été lancées début août. Elles seront suivies en novembre d'autres mesures contre le secteur pétrolier et gazier. Washington veut frapper au coeur de l'économie iranienne. C'est pour cette raison que Téhéran parle d'un siège économique : une situation telle, qu'il est demandé à la Cour de stopper dans un premier temps les sanctions, avant de juger le fond de l'affaire.



Depuis le retrait américain de l'accord sur le nucléaire en mai dernier, c'est la réaction en chaîne. Les Français Total et Air France, la Britannique British Airways, l'Allemand Daimler, ont tous suspendu leurs activités vers et depuis l'Iran.