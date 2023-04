Iran : mandat d'arrêt contre deux femmes non voilées agressées par un homme

HORRIFIÉ par l’absence de voile obligatoire sur la tête de cette jeune femme à l’intérieur d’un magasin de Machhad (nord-est de l’#Iran) jeudi 30 mars, ce client a renversé un pot de yaourt sur le crâne de la réfractaire et sur celui de sa mère, entraînant son expulsion des lieux pic.twitter.com/EE3gnkzGE1 — Armin Arefi (@arminarefi) April 1, 2023

Sur la vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, on voit un homme entrer dans un magasin, invectiver deux femmes sans voile puis leur verser sur la tête un pot de ce qui semble être du yaourt. La personne derrière le comptoir le jette ensuite hors du magasin.Un mandat d'arrêt a été délivré à l'encontre des "deux femmes pour avoir commis un acte interdit en enlevant le hijab", a précisé Mizan Online, l'agence du pouvoir judiciaire. "Le propriétaire du magasin a reçu un avertissement (...) afin qu'il se conforme aux règles (...) de la charia", a ajouté le site.Depuis, les réactions se multiplient.Cet incident survient alors que l'Iran a été le théâtre d'une répression lors des manifestations qui ont suivi la mort en détention, le 16 septembre, de Mahsa Amini, arrêtée pour infraction au strict code vestimentaire imposé aux femmes dans la République islamique.Plusieurs centaines de personnes incluant des dizaines de membres des forces de sécurité ont été tuées et des milliers d'autres arrêtées lors de ces manifestations, qualifiées généralement par les autorités "d'émeutes", fomentées par Israël et des pays occidentaux.Samedi encore, le président iranien Ebrahim Raisi a une nouvelle fois appelé les Iraniennes à porter le voile par "obligation religieuse".Fin mars, le chef du pouvoir judiciaire, Gholamhossein Mohseni Ejei, avait averti que toutes les personnes qui enlèvent le voile seraient "punies".