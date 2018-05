Iran: Netanyahu "soutient totalement" Trump, le Golan en Ã©tat d'alerte

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit mardi "soutenir totalement" le retrait américain de l'accord nucléaire avec l'Iran, tandis que la partie du Golan occupée par Israël était placée en état d'alerte élevé devant l'éventualité d'une attaque iranienne venue de Syrie.

Au moment où le président américain Donald Trump annonçait sa décision jugée "courageuse" et "historique" par M. Netanyahu, l'armée israélienne a indiqué avoir demandé aux autorités locales du plateau du Golan occupé d'ouvrir et de préparer les abris antimissiles en raison "d'activités inhabituelles des forces iraniennes en Syrie", de l'autre côté de la ligne de démarcation.

Israël a déployé des systèmes de défense et placé ses forces "en état d'alerte élevé face au risque d'une attaque", a dit l'armée israélienne, joignant à son communiqué une vidéo de batteries antimissiles en cours d'installation et d'appareils de guerre en phase de décollage et d'atterrissage, avec ce qui ressemble au Golan en toile de fond.

Rien ne permettait de vérifier l'imminence ou non d'une menace alors qu'Israël dit depuis des semaines être prêt à une possible attaque iranienne venue de Syrie, probablement sous la forme de tirs de missiles, en représailles à des récentes frappes attribuées à Israël en Syrie, dans lesquelles des Iraniens ont été tués.

- "Riposte vigoureuse" -

La télévision a fait état du rappel de réservistes de l'armée de l'air, des renseignements et de membres de la protection civile. L'armée s'est contentée de confirmer un rappel partiel de réservistes.

Les excursions d'élèves ont été annulées dans le Golan, dont Israël a annexé les 1.200 kilomètres carrés capturés en 1967.

"L'armée israélienne est prête à faire face à différents scénarios et prévient que toute agression contre Israël appellera une riposte vigoureuse", a-t-elle mis en garde.

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a indiqué sur Twitter s'être entretenu avec son homologue américain Jim Mattis et l'avoir informé de la situation.

Le plateau du Golan est en proie depuis des semaines à de vives tensions avivées par les incertitudes autour du sort de l'accord nucléaire iranien.

Deux opérations imputées à Israël en Syrie les 9 et 29 avril et dans lesquelles de nombreux Iraniens auraient été tués ont fait craindre une escalade autour du théâtre syrien. L'Iran a promis que ces attaques ne resteraient pas sans réponse.

Israël, réputé première puissance militaire et seule puissance nucléaire de la région, ne cesse de proclamer qu'il ne permettra pas à l'Iran de se servir de la Syrie comme tête de pont contre lui, et notamment d'y installer des sites de production ou de lancement de missiles à guidage de précision.

L'Iran est, avec son allié libanais du Hezbollah, autre ennemi d'Israël, et avec la Russie, l'un des soutiens du régime syrien de Bachar al-Assad.

C'est dans ce contexte que le président Trump a annoncé le désengagement de son pays de l'accord nucléaire signé en 2015 par les grandes puissances et la République islamique.

- "Recette d'un désastre" -

"Israël soutient totalement la décision courageuse prise aujourd'hui par le président Trump de rejeter le désastreux accord nucléaire avec le régime terroriste de Téhéran", a dit M. Netanyahu, apparaissant en direct sur la télévision publique quelques secondes seulement après la déclaration de M. Trump.

Le Premier ministre israélien, dont le pays se voit comme la cible désignée d'un Iran doté de l'arme nucléaire, est l'un des plus ardents détracteurs de l'accord de 2015.

M. Netanyahu a rappelé s'être opposé à l'accord "depuis le début" parce que "non seulement cet accord ne bloque pas la voie de l'Iran vers la bombe, mais il lui ouvre la voie vers un arsenal complet de bombes nucléaires, et ceci en l'espace de quelques années".

"L'accord n'a pas fait reculer le risque de la guerre, il l'a rapproché, l'accord n'a pas limité les agissements agressifs de l'Iran, il les a formidablement augmentés" dans toute la région, et surtout en Syrie, a-t-il dit.

L'accord de 2015 a produit des "résultats désastreux", l'Iran a développé ses capacités balistiques et a continué à dissimuler son programme secret d'armement nucléaire, a-t-il dit, parlant de "recette d'un désastre".

M. Netanyahu s'était signalé en 2015 en défiant l'administration Obama et en allant plaider jusque devant le Congrès américain contre l'accord nucléaire.

Il y a une semaine, il avait signé un nouveau coup d'éclat en dévoilant une centaine de milliers de documents saisis selon lui par les espions israéliens à Téhéran et prouvant que l'Iran avait un programme nucléaire secret.

Son "ami" Trump a fait référence à ces éléments dans sa déclaration mardi soir.