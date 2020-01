Iran : un missile iranien serait à l’origine du crash, selon Justin Trudeau

La catastrophe a entraîné la mort de 176 personnes, majoritairement irano-canadiennes. Le crash est survenu peu après des tirs de missiles par Téhéran sur des bases utilisées par l'armée américaine en Irak.



"Nous avons des informations de sources multiples, notamment de nos alliés et de nos propres services" qui indiquent que l'avion a été abattu "par un missile sol-air iranien", a déclaré Justin Trudeau lors d'une conférence de presse. "Ce n'était peut-être pas intentionnel", a-t-il ajouté.



A la question si les boîtes noires pourraient être examinées par les autorités canadiennes, il a expliqué qu'il n'était pas en mesure de répondre pour le moment mais que les enquêteurs ukrainiens y avaient accès.



Plus tôt dans la journée, Donald Trump ouvrait le bal et émettait de sérieux doutes.



"J'ai le sentiment que quelque chose de terrible s'est passé", déclarait le président américain, évoquant une possible erreur.



Après avoir réclamé une enquête complète, le Premier ministre anglais Boris Johnson a confirmé la mort de Britanniques.



"Quatre ressortissants britanniques figuraient parmi ceux qui ont été tués. Il y a maintenant un ensemble d'informations", selon lesquelles l'avion "a été abattu par un missile sol-air iranien", "cela pourrait bien avoir été accidentel", précise Boris Johnson.



Une thèse corroborée dans une vidéo diffusée par le New-York Times. Elle montre la trajectoire de ce qui pourrait être un missile près de l'aéroport de Téhéran puis, une explosion.



Les autorités iraniennes affirment de leur côté que les "rumeurs" selon lesquelles l'avion d'Ukraine Airlines International aurait été abattu par un missile n'ont "aucun sens".



Une cinquantaine d'experts ukrainiens sont arrivés jeudi à Téhéran pour participer à l'enquête et notamment au décryptage des boîtes noires de l'appareil.



Les autorités iraniennes indiquent être prêtes à associer à l'enquête tous les pays ayant perdu des ressortissants dans la catastrophe. Des experts canadiens sont attendus sur place.



Jeudi, le ministère iranien des Transports a rejeté "les rumeurs sur la résistance de l'Iran à livrer les boîtes noires [...] aux Etats-Unis".



Seuls quelques pays, dont les Etats-Unis mais aussi l'Allemagne ou la France, ont les capacités techniques d'analyser les boîtes noires.