Irlande du Nord: Dublin met en garde contre une "spirale" de violences

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a mis en garde samedi contre une "spirale" de violences menaçant la paix en Irlande du Nord, après une dizaine de jours d'émeutes dans un climat de tensions exacerbées par le Brexit.

Samedi marque le 23e anniversaire de l'accord du Vendredi Saint de 1998 qui a mis fin aux Troubles, qui ont opposé durant trois décennies sanglantes républicains, principalement des catholiques partisans de la réunification avec l'Irlande, et unionistes protestants, fervents défenseurs de l'appartenance au Royaume-Uni, faisant quelque 3.500 morts.

"Nous avons le devoir, pour la génération de l'accord et pour les générations futures, de ne pas rentrer dans une spirale ramenant vers l'époque sombre des meurtres sectaires et des discordes politiques", a averti Micheal Martin dans un communiqué.

"Ceux d'entre nous qui ont des responsabilités politiques ont à charge de jouer notre rôle et nous assurer que cela n'arrive pas", a-t-il ajouté.

Depuis plusieurs jours, la province britannique est secouée par des violences sans précédent depuis plusieurs années, surtout dans des zones loyalistes à majorité protestante où les conséquences de la sortie de l'Union européenne ont nourri un sentiment de trahison et d'amertume.

Au total, 88 policiers ont été blessés, dont 14 la nuit de vendredi à samedi a indiqué samedi le service de police d'Irlande du Nord (PSNI).

"La semaine a été difficile et inquiétante", a déclaré le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney. "Cet anniversaire nous rappelle les responsabilités que nous avons tous, et ce que la politique, la détermination et le dialogue peuvent accomplir", a-t-il déclaré.

Vendredi, des unionistes ont appelé à cesser les manifestations par "respect pour la reine et la famille royale" après le décès de l'époux d'Elizabeth II, le prince Philip, à 99 ans.

Des heurts ont malgré tout eu lieu vendredi soir à Belfast. Des cocktails molotov et des projectiles ont été lancés sur des policiers, a indiqué le PSNI. Une voiture a également été "incendiée et dirigée vers les policiers".

Dans la ville de Coleraine, dans le nord du pays, la police a affronté un groupe d'une quarantaine de personnes.

Ces derniers jours, les violences ont gagné les zones républicaines, où des émeutiers ont lancé jeudi soir des cocktails Molotov et pavés vers les policiers bloquant leur avancée vers les zones unionistes.

Les forces de l'ordre ont utilisé des canons à eau pour la première fois depuis des années.

Mercredi soir, les portes des "murs de la paix" séparant quartiers unionistes et républicains ont été enflammés.

Unionistes et républicains du gouvernement local ont condamné de manière unanime ces violences, et les appels au calme se sont multipliés de Londres, Dublin et Washington.