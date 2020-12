Isère: un couple en garde à vue après l'agression d'une jeune femme à l'arme blanche

Un homme et une femme ont été interpellés et placés en garde à vue dimanche matin après l'agression d'une jeune femme de 24 ans à l'arme blanche dans la nuit à Pont-de-Claix (Isère), a-t-on appris de sources concordantes.

La victime, gravement blessée et dont le pronostic vital est engagé selon les pompiers, a été poignardée à plusieurs reprises à la poitrine dans la nuit de samedi à dimanche peu avant 3H30, alors qu'elle se trouvait à son domicile situé au sud de l'agglomération grenobloise.

Elle a été transportée dans un état grave au CHU de Grenoble par les pompiers, qui ont été alertés par une amie qui se trouvait avec elle au moment des faits.

Les deux mis en cause, un homme de 37 ans et une femme de 22 ans connus de la justice pour des faits de vols et de violences, ont été interpellés dans la foulée du drame et sont actuellement en garde à vue.

"Ils connaissent la victime. Les circonstances de l'altercation sont encore à élucider", a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Grenoble Éric Vaillant, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

Selon le quotidien régional, qui évoque une perquisition menée ce matin par les gendarmes aux domiciles des deux suspects, l'hypothèse d'un "contentieux personnel" est privilégiée par les gendarmes de la compagnie de Grenoble chargés des investigations.

"Cette agression semble être liée à un vol. Pour l'heure, les enquêteurs n'arrivent pas à savoir qui a porté les coups de couteau", a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête, ouverte pour "tentative d'homicide".

Elle a été confiée à la brigade des recherches de Grenoble et à la brigade territoriale de la gendarmerie de Pont-de-Claix.