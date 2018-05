IsraÃ«l : Benjamin Netanyahu accuse l'Iran de dÃ©velopper un programme nuclÃ©aire secret

L'Iran a menti ! Complètement menti ! Après avoir signé l'accord sur le nucléaire en 2015, l'Iran a intensifié ses efforts pour cacher ses dossiers nucléaires secrets. Et l'Iran continue à mentir !



Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien

Il y a quelques semaines, grâce à la qualité de nos services de renseignement, Israël a obtenu une demi-tonne de documents. Et voici ce que nous avons obtenu : 55.000 pages, 55.000 fichiers de plus et 183 CD.



Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien

Nous espérons que Monsieur Trump et ses collègues, ses gouvernements, reprennent leurs esprits et ne se causent pas à eux-mêmes une migraine et des problèmes.



Ali Akbar Salehi, Chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique

La présentation est théâtrale. En direct à la télévision à une heure de grande écoute, Benjamin Netanyahu s'en prend à l'Iran.Les preuves supposées de ces allégations sont exhibées comme des trophées.Sur Twitter, le ministre des Affaires étrangères iranien Javad Zarif s'est moqué de Netanyahu, qualifié de "garçon qui crie au loup", qui n'a apporté aucun élément concret, et qui a bien choisi son timing, à quelques jours du 12 mai. La date à laquelle Donald Trump menace de sortir son pays de l'accord sur le nucléaire iranien.Aux yeux du président américain, cet exposé de Netanyahu est "une bonne chose", et l'accord de 2015 est "horrible pour les Etats-Unis". Des propos qui ont fait réagir Téhéran.Dimanche, le conseiller à la sécurité nationale de Trump avait affirmé que le président américain n'avait pas tranché sur cette question du nucléaire iranien et qu'il examinait la proposition d'Emmanuel Macron sur l'ouverture de négociations pour un nouvel accord élargi.