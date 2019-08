Israël interdit l'entrée sur son territoire à deux élues américaines

Les autorités israéliennes ont annoncé jeudi interdire à deux élues américaines d'entrer en Israël en raison de leur soutien à la campagne de boycott de l'Etat hébreu et à la suite d'une demande du président Donald Trump.

Ilhan Omar et Rashida Tlaib, deux membres de l'aile gauche du Parti démocrate américain, devaient atterrir ce weekend à Tel-Aviv afin de visiter les Territoires palestiniens occupés, mais le ministère israélien de l'Intérieur a décidé de leur interdire l'entrée en Israël, estimant que leur visite s'inscrivait dans le cadre "d'activités de boycott anti-israélien".

Cette décision a été prise "en accord" avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, son ministre des Affaires étrangères et son ministre des Affaires stratégiques, a ajouté le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

"Ces élues utilisent la scène internationale pour apporter leur soutien aux associations BDS qui appellent au boycott d’Israël", a ajouté le ministère, justifiant sa décision sur la base d'une loi israélienne permettant d'interdire l'entrée en sol israélien aux partisans du mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions).

Ce mouvement appelle au boycott économique, culturel ou scientifique d'Israël afin de protester contre l'occupation des Territoires palestiniens.

La décision israélienne d'interdire la visite de deux élues américaine est "scandaleuse", a indiqué la responsable palestinienne Hanan Ashrawi dans un communiqué.

Plus tôt jeudi, Donald Trump a jugé qu'Israël ferait preuve d'une "grande faiblesse" s'il autorisait Rashida Tlaib et Ilhan Omar, à effectuer leur visite.

"Elles haïssent Israël et tout le peuple juif et il n'y a rien qui puisse être dit ou fait pour leur faire changer d'avis", a tweeté le président des Etats-Unis. "Elles sont une honte!"

Or, "aucun pays ne respecte plus les Etats-Unis et son Congrès que l'Etat d’Israël", a déclaré M. Netanyahu dans un communiqué. "Israël est ouvert aux visites à une exception près, celle de gens appelant et militant pour son boycott", a-t-il ajouté, peu après l'annonce de l'interdiction d'entrée des deux élues.