Israël: Netanyahu dit avoir assez de temps pour éviter des élections "inutiles"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé lundi qu'il lui restait assez de temps d'ici à mercredi soir pour former une coalition de gouvernement et éviter des élections "inutiles", dont la perspective se précise pourtant.

M. Netanyahu a jusqu'à mercredi soir pour former une coalition de gouvernement, conformément au mandat délivré par le président Reuven Rivlin après les élections législatives du 9 avril, mais les négociations menées depuis plusieurs semaines sont dans l'impasse.

M. Netanyahu se heurte à un mur en la personne de son ancien ministre de la Défense Avigdor Lieberman qui n'a donné aucun signe de vouloir céder sur l'une de ses exigences pour accepter de participer au gouvernement: une loi sur le service militaire des juifs ultra-orthodoxes.

"J'ai proposé une solution mais au moment où je vous parle, je n'ai pas réussi à convaincre Avigdor Lieberman", a déclaré M. Netanyahu à la Knesset (parlement).

"Nous allons former ce gouvernement de droite, il reste du temps, et en 48 heures, on peut faire beaucoup de choses", a-t-il dit.

"Il n'y a aucune raison d'aller vers des élections inutiles qui coûteront cher et bloqueront toute activité dans le pays", a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la journée le Parlement a effectué un premier pas vers de possibles élections en votant sa propre dissolution en lecture préliminaire.