Israël: nouvelles funérailles en préparation après la bousculade meurtrière

Israël se prépare samedi à de nouvelles funérailles au lendemain d'une bousculade monstre qui a fait au moins 45 morts lors d'un pèlerinage juif orthodoxe, l'une des pires catastrophes de l'Histoire du pays.

La plupart des victimes étaient des juifs ultra-orthodoxes, et les funérailles devaient se dérouler après le coucher du soleil qui met fin au shabbat, le jour de repos hebdomadaire des juifs.

Les premiers enterrements ont eu lieu la veille, quelques heures seulement après la catastrophe survenue dans la nuit de jeudi à vendredi au mont Meron (nord), un des plus grands rassemblements organisés dans le pays depuis la pandémie de Covid-19 apparue fin 2019 en Chine avant de se propager dans le monde.

"Les corps de 32 victimes de la catastrophe du Meron ont été identifiés", a indiqué vendredi soir le ministère israélien de la Santé, ajoutant que 22 corps avaient été sortis de l'institut médico-légal pour être enterrés.

"En raison de l'entrée du shabbat et sur ordre du grand rabbin d'Israël, il n'est pas possible de poursuivre le processus" d'identification ainsi que les enterrements, proscrits pendant le shabbat selon la loi juive, a-t-il précisé.

"Nous poursuivrons après la sortie du shabbat" samedi soir, ajoute le ministère.

Le processus d'identification des corps se déroule en plusieurs étapes et peut nécessiter des prises d'empreintes, des analyses ADN et des dents.

"Nous travaillons dur mais il faut comprendre que c'est un processus complexe et sensible", a déclaré le docteur Chen Kugel, directeur de l'institut de médecine légale d'Abou Kabir de Tel-Aviv. Il faut agir avec "responsabilité" pour éviter de graves erreurs, a-t-il ajouté, cité dans le communiqué du ministère.

- "Déchirante" -

Jeudi soir, plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient réunies pour le pèlerinage marquant la fête juive de Lag Baomer, au Mont Meron, autour du tombeau présumé de Rabbi Shimon Bar Yochaï, un talmudiste du IIe siècle de l'ère chrétienne auquel on attribue la rédaction du Zohar, ouvrage central de la mystique juive.

Avant le drame, une foule dense dansait et chantait pour cette fête qui célèbre aussi la fin d'une épidémie dévastatrice parmi les élèves d'une ancienne école talmudique.

Hommes et femmes étaient séparés, des enfants étaient également présents et des bougies et des feux avaient été allumés, selon des images filmées par l'AFP.

Selon des témoins interrogés par l'AFP, des pèlerins sont arrivés en masse pour passer dans un couloir étroit. "Davantage de gens sont arrivés, de plus en plus, de l'intérieur et des côtés (...) La police ne les laissait pas sortir donc ils ont commencé à être serrés les uns contre les autres, puis à s'écraser", a raconté Shmuel, témoin du drame âgé de 18 ans.

Selon un communiqué publié samedi par Magen David Adom, l'équivalent de la Croix-Rouge en Israël, plus de 2.200 citoyens israéliens parmi lesquels le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, ont donné leur sang pour aider les blessés dont le nombre s'élève à 120, selon un dernier bilan.

"Ce qu'il s'est passé ici est déchirant. Il y a eu des gens écrasés à mort, y compris des enfants", avait déclaré M. Netanyahu vendredi sur les lieux du drame, promettant une "enquête exhaustive" sur ce drame dont les causes n'ont pas été encore clairement établies.

Parmi les victimes figurent deux Canadiens, a annoncé le ministère canadien des Affaires étrangères, et "plusieurs citoyens américains", selon un porte-parole du département d'Etat.

Le président américain, Joe Biden, s'est joint vendredi aux dirigeants du monde entier qui ont exprimé leurs condoléances, déclarant que "la perte de vies humaines parmi les fidèles pratiquant leur foi était déchirante".

Dans une lettre envoyée au président israélien, Reuven Rivlin, le président palestinien, Mahmoud Abbas, a exprimé sa tristesse face à cette "tragédie" et a dit prier "pour les victimes".