Italie : au moins 35 morts dans l'effondrement d'un viaduc autoroutier à Gênes

© Compte Twitter de Matteo Salvini

Une portion du viaduc autoroutier permettant d'accèder à Gênes depuis la France s'est écroulé sur plus de 200 mètres, emportant des voitures dans sa chute.Le bilan, encore incertain, est très lourd : au moins 35 morts dont trois enfants, selon Matteo Salvini le ministre italien de l'Intérieur.





Selon la protection civile, environ 35 voitures et trois poids-lourds ont été précipités dans le vide. Certains passagers manquent encore à l'appel, d'autres s'en sont sortis. Au moins dix automobilistes ont pu être sauvés.

Je me rappelle de la route qui tout d'un coup allait vers le bas... Et j'ai entendu un bruit sourd, la route est tombée et moi avec. Je ne sais même pas comment je suis arrivé en bas, je ne me souviens pas de la chute. J'avais l'impression d'être dans un film. À chaque fois que je ferme les yeux, je revois cette route qui s'écroule. Un miraculé de l'effondrement du viaduc

Ce mardi soir, le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, s'est rendu sur les lieux de l'effondrement. Ce mercredi matin, c'est Luigi di Maio, vice-Premier ministre et chef de file du Mouvement 5 Étoiles, qui est attendu sur les lieux du drame. Le ministre italien des Transports Danilo Toninelli devrait l'accompagner.

L'arrivée de Matteo Salvini, chef de la Ligue (extrême droite), et lui aussi vice-Premier ministre, est prévue dans l'après-midi.

Violento nubifragio #Genova #crollo parte del viadotto Polcevera-Morandi Km 0,200 su autostrada A10

Uscita obbligatoria Genova aeroporto direzione Ventimiglia

Uscita obbligatoria bivio A10 con A7 direzione Genova @StradeAnas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova pic.twitter.com/7YJINjFWRX — Polizia di Stato (@poliziadistato) August 14, 2018

+++ Genova crollo al ponte Morandi su autostrada A10 #repartiprevenzionecrimine #poliziastradale e soccorsi sul posto pic.twitter.com/wvCFMyife1 — Polizia di Stato (@poliziadistato) August 14, 2018

Pompiers et policiers ont posté des vidéos sur lesquelles on voit des voitures écrasées par des débris de l'écroulement. Ils explorent la zone avec des chiens.



Un pompier français venu en renfort, Patrick Villardry, a souligné la grande difficulté de ces opérations.

Les premières victimes de surface ont été évacuées, maintenant il faut rechercher sous les décombres des bâtiments, mais il y a des milliers de tonnes de béton. Patrick Villardry, pompier français venu en renfort

"C'est une catastrophe qui a frappé Gênes et toute l'Italie. Un drame effrayant et absurde s'est abattu sur des personnes et des familles", a déclaré le président italien Sergio Mattarella dans un communiqué.

Fermeté des responsables politiques italiens

Le pont était connu pour présenter des problèmes structurels, et plusieurs responsables politiques ont appelé à ce que les coupables éventuels de négligences soient identifiés et punis.

Je ferai tout pour avoir les noms et les prénoms des responsables passés et présents. Il est inacceptable de mourir comme ça en Italie.[...] Ils devront payer, payer tout et payer cher. Matteo Salvini, ministre italien de l'Intérieur

Le président Mattarella a appelé à "un examen sérieux et sévère des causes" du drame. "Aucune autorité ne pourra se soustraire à un exercice de pleine responsabilité: les familles de tant de victimes l'exigent, de même que la communauté frappée par un événement qui laissera des traces".

Les Italiens ont droit à des infrastructures modernes et efficaces. Sergio Mattarella, président italien

Travaux de consolidation

Le pont Morandi, long de 1,18 km, est un ouvrage en béton de la fin des années 1960 qui a connu, selon les experts, des problèmes structurels dès sa construction. Il faisait l'objet d'un coûteux entretien lié en particulier aux fissures et à la dégradation du béton.



Le vice-ministre des Infrastuctures Edoardo Rixi s'est toutefois montré très pessimiste sur l'avenir de l'ouvrage. "Tout le pont Morandi devra être démoli", a-t-il déclaré selon l'agence de presse italienne Ansa, prévoyant de graves conséquences pour la circulation et la ville de Gênes.

Un pont de ce genre ne s'effondre pas à cause d'un éclair ou d'un orage, il faut trouver les coupables. Edoardo Rixi, vice-ministre italien des Infrastructures

"Ces tragédies ne peuvent pas arriver dans un pays civilisé comme l'Italie. La maintenance est prioritaire sur toute autre chose et les responsables devront payer", a lui aussi insisté le ministre des Transports Danilo Toninelli.



L'autoroute A10, appelée "l'autoroute des fleurs", relie Gênes à Vintimille, à la frontière française. En raison du relief très accidenté de la région, entre mer et montagne, son parcours est jalonné de longs viaducs et de tunnels.