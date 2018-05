Italie: Carlo Ancelotti nouvel entraÃ®neur de Naples

Le technicien italien Carlo Ancelotti a été nommé entraîneur de Naples, avec un contrat de trois ans, a annoncé mercredi le club napolitain.

"Le Napoli est heureux d'annoncer la conclusion d'un accord avec le coach Carlo Ancelotti pour les trois prochaines saisons", a communiqué le club.

Ancelotti, 58 ans, limogé par le Bayern Munich en septembre dernier, succède à Maurizio Sarri, qui a conduit Naples à la deuxième place de la Série A cette saison, derrière la Juventus.

L'ancien entraîneur du Paris SG, lui, retrouve donc l'Italie, où il a notamment coaché l'AC Milan par le passé, club qu'il avait quitté en 2009 après avoir conquis un Scudetto et deux Ligues des champions. Il avait refusé cet hiver le poste de sélectionneur de la Squadra Azzurra.

Après avoir été sur les bancs des écuries les plus prestigieuses de la planète foot, comme Chelsea ou le Real Madrid, Carlo Ancelotti a signé mercredi à Naples pour un contrat qui, selon la presse italienne, s'élève à 6,5 millions d'euros par an.

Ancelotti viendra à Naples avec son fils Davide, dans l'encadrement du club napolitain, et son gendre Mino Fulco.

Le technicien italien, qui a remporté au total trois Ligue des champions, ainsi que les championnats d'Italie, de France, d'Allemagne et d'Angleterre, aura au vu de son CV et de son aura dans le ballon rond la mission de faire passer à Naples le pallier qui sépare le club du sacre en Italie, qui lui échappe depuis 1990.

Il avait longuement échangé mardi avec le président du club napolitain Aurelio De Laurentiis mais les discussions buttaient jusque là sur le sort de l'entraîneur sortant, Maurizio Sarri, dont le départ a finalement été officialisé sur Twitter mercredi.

Le président du Napoli a tweeté mercredi soir une photo de lui et de Carlo Ancelotti, dos à dos et sourire aux lèvres.

"Je tiens à remercier Maurizio Sarri pour son précieux dévouement envers Naples", avait écrit plus tôt De Laurentiis. "Il a apporté de l'émotion et du prestige à Naples et aux supporteurs napolitains à travers le monde grâce à un style de jeu admiré partout."

Le Zenit St Petersbourg et Chelsea seraient intéressés par Sarri. Le club russe vient de perdre Roberto Mancini, qui a accepté le poste de sélectionneur de l'Italie refusé justement par Ancelotti.