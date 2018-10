Italie: Cristiano Ronaldo buteur malgré la tempête

Comme si de rien n'était. Confronté à des accusations de viol qui menacent son empire économique et sportif, Cristiano Ronaldo était titulaire au sein de l'attaque de la Juventus Turin samedi à Udine et, comme d'habitude, il a marqué.

Face à la modeste Udinese, 15e du championnat d'Italie, Ronaldo a inscrit le deuxième but de son équipe, victorieuse 2-0, d'une frappe du gauche sèche et croisée à la 37e minute.

Après avoir marqué son 4e but de la saison, le Portugais a célébré son but avec son cri traditionnel, le visage rageur. Il a ensuite été rejoint et fêté par l'ensemble de ses coéquipiers, sous les applaudissements du staff turinois et d'une large part de la Dacia Arena, acquise à la cause des bianconeri.

Ce retour de Ronaldo sur les terrains était particulièrement attendu et scruté, la police de Las Vegas ayant annoncé lundi avoir ouvert une enquête sur les accusations portées par Kathryn Mayorga, 34 ans aujourd'hui, qui affirme que le footballeur l'a violée en juin 2009.

Au bout d'une semaine où il a vu plusieurs de ses sponsors - comme Nike ou EA Sports - prendre leurs distances et faire part de leur "préoccupation", le quintuple Ballon d'Or n'a donc pas paru particulièrement perturbé et a livré une prestation solide.

A son arrivée au stade, Ronaldo avait le visage sombre, mais pas plus que ses coéquipiers. En revanche, il a été acclamé plus que les autres par les dizaines d'enfants enthousiastes qui attendaient l'entrée des bus des deux équipes, seul Dybala pouvant rivaliser avec lui dans ce domaine.

A l'échauffement, il a même été enlacé par un jeune garçon entré sur la pelouse pour lui demander un autographe.

- 'fake news' -

Autour du stade, "l'affaire Ronaldo" ne semblait pas non plus peser beaucoup sur la popularité du Portugais. Et si les maillots floqués du N.7 étaient moins nombreux qu'à l'habitude, c'est qu'il pleuvait et qu'ils étaient cachés sous les K-Way.

A l'approche du match, qui a attiré à Udine des journalistes venus d'Angleterre, d'Espagne ou de Chine, la presse sportive italienne, restée jusque-là très discrète, avait pourtant rappelé que ces 90 minutes ne pouvaient pas être tout à fait comme les autres.

"Plus fort que la boue" (plus fort que le scandale), a ainsi titré en Une le quotidien turinois Tuttosport, soutien traditionnel de la Juventus.

Le Corriere dello Sport titrait de son côté "CRSexe", rappelant en Une l'effondrement de l'action de la Juventus, qui a perdu près de 10% vendredi à la Bourse de Milan.

En passant de la première à la dernière page du quotidien sportif romain, on comprenait d'ailleurs que l'affaire juridique qui touche Ronaldo est aussi économique, puisque cette dernière page était entièrement occupée par une photo du quintuple Ballon d'Or en slip, une publicité pour sa ligne de sous-vêtements, distribuée par l'enseigne italienne Yamamay.

Dans le contexte très particulier de cette semaine où on a aussi appris que l'attaquant renonçait aux quatre prochains matches de la sélection portugaise, la communication a été délicate pour Ronaldo et son club.

Après avoir en début de semaine balayé avec une certaine désinvolture des "fake news" dans une vidéo Instagram, l'ancien Madrilène a publié mercredi sur les réseaux sociaux un bref communiqué dans lequel il dément "vigoureusement" les accusations le visant et qualifie le viol de "crime abominable".

- Dîner de groupe -

La Juventus, qui a dépensé cet été plus de 100 millions d'euros pour recruter sa nouvelle star, celle qui doit lui permettre de passer un nouveau cap sportif et financier, a pour sa part publié jeudi sur Twitter un bref communiqué de soutien, critiqué par de nombreux internautes pour son ton froid et distancié.

Une vidéo de l'entraînement montrant l'attaquant de 33 ans exulter après un but et titrée "Ronaldo trouve la cible" n'a pas été mieux accueillie.

Ces images d'entraînement ont été les seules ou presque de Ronaldo avant samedi. On l'avait simplement vu mardi sur quelques plans télévisés, visage fermé en tribune de l'Allianz Stadium de Turin où il a assisté en compagnie de sa compagne et de son fils aîné au match Juve-Young Boys de Berne pour lequel il était suspendu.

Jeudi, il est aussi apparu, cette fois tout sourire entre ses équipiers Matuidi et Bernardeschi, sur une photo du dîner de groupe organisé par le milieu de terrain turinois Pjanic.

Et samedi avant le match, Ronaldo a reçu les encouragements de sa mère. "Bonne chance mon fils, et aussi à ton équipe. Ensemble, nous sommes plus forts. Allez la Juventus", a écrit Maria Dolores Alveiro sur Instagram, en légende d'une photo où son fils la tient dans ses bras.