Italie: derby et podium pour l'Inter Milan

L'Inter Milan est sortie victorieuse in extremis du derby qui l'opposait à l'AC Milan dimanche lors de la 9e journée du championnat d'Italie (1-0), ce qui lui permet de rester sur le podium, à distance raisonnable de la Juventus Turin et de Naples.

. Signé Icardi

Le match entrait dans la deuxième des trois minutes du temps additionnel et pour tout le monde, il était fini. Pour tout le monde, sauf Mauro Icardi, avant-centre et capitaine de l'Inter qui ne se satisfaisait pas de ce 0-0.

L'Argentin a profité de deux choses, le centre sublime de Vecino et la seconde d'inattention de Donnarumma, le gardien du Milan, qui lui a permis de placer sa tête et d'offrir la victoire aux nerazzuri dans ce match qui a toujours une place à part en Italie.

La victoire de l'Inter semble tout de même méritée, les hommes de Luciano Spalletti ayant été un peu plus saignants que ceux de Gennaro Gattuso qui n'ont jamais vraiment inquiété Handanovic, le gardien adverse, bien protégé par l'impressionnante charnière De Vrij-Skriniar.

Dans ce match intense et engagé, les deux équipes ont eu un but refusé pour hors-jeu en première période (Icardi déjà pour l'Inter et Musacchio pour le Milan) et De Vrij a touché le poteau.

Mais l'Inter a aussi perdu Nainggolan, touché à la cheville dans un duel avec Biglia et qui risque de manquer le choc face à Barcelone mercredi en Ligue des Champions.

En attendant, l'Inter a donc récupéré sa troisième place, à deux longueurs seulement de Naples, vainqueur samedi sur le terrain de l'Udinese (3-0), et à six de la Juventus, accrochée samedi par le Genoa (1-1) malgré un nouveau but de Cristiano Ronaldo.

. La Lazio est dans le coup

Derrière ce trio de tête, on retrouve la Lazio Rome, 4e à un point seulement de l'Inter après sa victoire 2-0 à Parme.

Les Romains ont pourtant longtemps buté sur Parme, plus défensif que d'habitude en l'absence de Gervinho, mais l'équipe de Simone Inzaghi a fini par forcer le verrou pour obtenir une victoire logique.

Ciro Immobile a attendu la 81e minute pour inscrire, sur penalty, son 6e but de la saison, avant que Correa ne mette fin à l'incertitude dans le temps additionnel (2-0, 90+4).

Avec six victoires lors des sept derniers matches, la Lazio va mieux que la seule équipe à l'avoir battue lors de cette période: sa voisine et rivale de l'AS Rome, qui s'était imposée 3-1 dans le derby de la capitale fin septembre.

Mais après trois victoires d'affilée, la Roma a rechuté samedi, battue 2-0 à domicile par la modeste Spal (13e) alors que se présente mardi un match très important face au CSKA Moscou en Ligue des Champions.

. Fiasco pour Ventura

Pour son retour sur un banc de touche, l'ancien sélectionneur italien Gian Piero Ventura a de son côté vécu une après-midi très compliquée avec le Chievo Vérone, écrasé 5-1 sur sa propre pelouse par l'Atalanta Bergame (15e).

Ventura était sans poste depuis son catastrophique passage à la tête de l'équipe d'Italie, conclu par l'élimination des Azzurri en barrage d'accession à la Coupe du Monde, manquée cet été par l'Italie pour la première fois depuis 1958.

Le Chievo, pénalisé en début de saison pour des plus-values fictives sur des opérations de transfert, est dernier du classement avec -1 point...

Dans les autres matches disputés dimanche, le Torino (10e) a été tenu en échec 2-2 à Bologne (17e), de même que la Fiorentina (6e), accrochée (1-1) à domicile par Cagliari (14e).