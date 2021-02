Italie: Franck Ribéry, l'avenir en pointillé

Prolongation à la Fiorentina ? Une autre aventure ailleurs ? Une improbable retraite ? L'avenir de Franck Ribéry, 37 ans, nourrit les spéculations alors que son contrat avec la Viola se termine fin juin.

La Fiorentina retrouve vendredi soir l'Inter Milan, une équipe qui avait inspiré "FR7" à l'aller: malgré la défaite (3-4), le Français avait éclaboussé le match de son talent avec deux passes décisives à San Siro. Ribéry, victime d'un "petit problème physique", est toutefois incertain pour ce match retour, a indiqué jeudi après-midi son entraîneur Cesare Prandelli.

La Fiorentina, décevante cette saison (11e), dépend encore beaucoup des passes et des courses de l'ex-attaquant de Marseille et du Bayern Munich, parfois brillant, parfois plus discret, au gré notamment de ses pépins physiques.

Installé depuis l'été 2019 en Toscane, où il affirme régulièrement beaucoup se plaire, Ribéry arrive en fin de contrat en juin et il n'a pas encore levé le voile sur la suite de l'histoire.

"Je suis toujours à la disposition de tout le monde, c'est au club qu'il faudrait poser la question", a-t-il évacué, dans un grand sourire, la semaine dernière après son premier but de la saison contre le Torino (1-1).

La prudence est aussi de mise du côté des dirigeants de la Viola. Ils ont affirmé cette semaine qu'il était encore trop tôt pour parler d'une éventuelle prolongation. Même si le propriétaire italo-américain du club, Rocco Commisso, a assuré lundi, lors d'une émission de radio sur la RAI, qu'il ne lui "plaisait pas de faire partir les gens".

Faute d'accord, et même officiellement de négociations avec la Fiorentina, les spéculations vont bon train sur l'avenir du natif de Boulogne-sur-mer, qui fêtera ses 38 ans début avril.

La presse allemande a évoqué la possibilité d'un retour en Bundesliga après des déclarations du Français au quotidien populaire Bild, à qui il affirmait vouloir vivre de nouveau auprès de sa famille, toujours installée à Munich.

Cette semaine, le magazine français France Football a évoqué l'intérêt de l'ambitieux club de Monza, propriété de Silvio Berlusconi, s'il parvenait à accéder en Serie A en fin de saison (il est actuellement 2e de Serie B).

Ce que n'a pas démenti Adriano Galliani, bras droit de Berlusconi et patron du club lombard qui a récemment recruté Mario Balotelli: "L'histoire de Ribéry, ça vient de sa grande amitié avec Boateng (Kevin-Prince Boateng, actuellement à Monza après un bref passage à la Fiorentina, ndlr). Si nous allons en Serie A, on y réfléchira", a-t-il assuré mercredi à la radio romaine Teleradiostereo.

La retraite, en revanche, ne semble pas encore au programme de l'explosif Ribéry. Mais, avant toute chose, il doit aider la Fiorentina à retrouver un classement plus en rapport avec ses ambitions.