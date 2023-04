Italie: Giroud prolonge jusqu'en 2024 à l'AC Milan

Olivier Giroud, 36 ans, le recordman des buts en équipe de France, a prolongé d'un an son contrat avec l'AC Milan, jusqu'en 2024, a annoncé mercredi le club italien.

"L'AC Milan est heureux d'annoncer la prolongation du contrat d'Olivier Giroud", a écrit le champion d'Italie en titre sur son site internet.

Arrivé à l'été 2021 dans un rôle de doublure de luxe de la star suédoise Zlatan Ibrahimovic, l'ex-attaquant d'Arsenal, Chelsea et Montpellier s'est rapidement rendu indispensable aux Rossoneri la saison dernière, inscrivant plusieurs buts décisifs dans la conquête du premier scudetto du club depuis 2011.

Le champion du monde 2018 reste l'avant-centre N.1 des Milanais cette saison, notamment en raison des absences répétées de Zlatan Ibrahimovic, 41 ans.

A Naples, mardi, Giroud a encore été l'un des grands artisans de la qualification pour les demi-finales de Ligue des champions, en signant son 13e but de la saison, toutes compétitions confondues.

Cette prolongation d'un an va permettre au meilleur buteur de l'histoire des Bleus (53 buts en 121 sélections) de poursuivre l'aventure milanaise jusqu'à l'Euro-2024.

Outre la Coupe du monde avec les Bleus et le titre de champion d'Italie (2022) avec Milan, Giroud compte notamment à son palmarès la Ligue des champions (avec Chelsea), la Ligue Europa (avec Chelsea), quatre Coupes d'Angleterre (avec Arsenal et Chelsea) et le titre de champion de France remporté avec Montpellier en 2012.