Italie: Jordan Veretout, patron en Viola, rêve en Bleu

Nantes, Aston Villa, Saint-Etienne... Après quelques années à chercher sa place, Jordan Veretout s'épanouit depuis un an et demi à la Fiorentina et en Serie A, dont il est aujourd'hui l'un des meilleurs milieux de terrain, au point de songer sérieusement à l'équipe de France.

"Un géant". "Une des plus belles surprises du championnat". "Un vrai leader". Un coup d'oeil aux commentaires de la presse sportive italienne après quelques matches de la Fiorentina suffit à comprendre la dimension prise par le champion du monde U20 depuis son arrivée en Toscane à l'été 2017.

Florence et l'Italie n'étaient pourtant pas des évidences pour le natif d'Ancenis, qui a choisi la "Viola" au dernier moment, après avoir longtemps pensé prolonger son séjour à Saint-Etienne.

"J'appréhendais un peu, parce que ça n'est pas un championnat très suivi en France, même si ça commence à revenir. Mais c'est un très bon championnat, où j'apprends beaucoup. C'est ce qu'il me fallait, je m'épanouis", a expliqué Veretout lors d'une interview avec l'AFP.

"J'ai fait Angleterre, France et Italie. Et pour moi la Serie A est le championnat le plus dur, tactiquement et même physiquement. Mais on peut s'y épanouir, ça ressort bien de derrière. C'est un championnat plaisant et difficile", ajoute-t-il.

Milieu relayeur la saison dernière, Veretout a reculé d'un cran avec le départ de Milan Badelj à la Lazio Rome et se retrouve désormais placé en sentinelle, un poste particulièrement exposé aux exigences tactiques italiennes.

- Cadre idéal -

"Je suis devant ma défense, proche des défenseurs, pour éviter qu'on se fasse trop manoeuvrer et pour assurer les contre-attaques. Mais quand on a le ballon, je le touche souvent. Après, c'est sûr qu'offensivement, je suis moins proche du but pour marquer ou faire marquer. Mais le coach ne m'a jamais interdit de prendre la balle, de percer une ligne", détaille l'ancien Canari.

Epanoui sur le terrain, Veretout a également trouvé son équilibre en Italie et ne regrette vraiment pas le climat de Birmingham, où il avait connu sa première expérience étrangère.

"C'est sûr que la vie est sympa ici. C'est une très belle ville, il fait super beau, les gens sont accueillants, on mange super bien. C'est un cadre idéal pour moi et ma famille."

Tout n'a pourtant pas été simple lors d'une première saison marquée par le dramatique décès du capitaine de l'équipe, Davide Astori.

"Ca a été un moment très difficile. C'était quelqu'un de proche, comme un grand frère. Nous qui arrivions de l'étranger, il nous a accueillis à bras ouverts, nous a aidés dans l'intégration. Il nous manque et on pense toujours à lui. Quand on gagne, c'est aussi pour lui", raconte le Français.

- Objectif Bleu -

Actuellement 10e avant de recevoir samedi la Juventus Turin, le leader, la Fiorentina est repartie cette saison avec un groupe jeune, doué mais inexpérimenté, que Veretout et quelques autres cadres espèrent conduire vers une qualification européenne.

"J'ai vu l'Europe avec Saint-Etienne, ça a été des beaux moments et j'ai envie de les revivre", reconnait-il. "On va tout faire pour y accéder avec la Fiorentina mais ça me trotte dans la tête. J'aurai 26 ans et j'ai envie de connaître l'Europe."

L'ancien Nantais, conscient des progrès qui lui restent à accomplir - "le jeu de tête", "ne plus perdre de ballons faciles", "mieux analyser les matches en cours" - sait aussi que l'Europe aiderait à le rapprocher encore de l'équipe de France, alors qu'il a pour la première fois été pré-convoqué avant les matches de novembre.

"Si je dois être appelé tant mieux, c'est un de mes objectifs. Mais je ne me prends pas la tête, je donne le maximum en club. Si ça arrive, je serai le plus heureux du monde", assure celui qui a gagné le Mondial U20 en 2013.

Du groupe sacré avec lui en Turquie, quatre éléments sont devenus cet été champions du monde avec les Bleus de Didier Deschamps (Pogba, Umtiti, Thauvin et Areola). Et forcément, ça donne des idées.

"C'était la Coupe du Monde parfaite. Ce qu'ils ont fait était extraordinaire. En tant que joueur, ça donne envie, on veut vivre des moments comme ça."