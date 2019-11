Italie: Juventus et Inter à fond, Milan et Naples au fond

Malmenée à Bergame, la Juventus s'est finalement imposée contre l'Atalanta (3-1) et a conservé son point d'avance sur l'Inter Milan, victorieuse 3-0 du Torino samedi lors de la 13e journée de Serie A, qui a aussi vu l'AC Milan et Naples s'enfoncer dans la médiocrité.

Encore une fois assez décevants, les Turinois ont été secoués et dominés par l'Atalanta dans un match très rythmé. Mais ils s'en sont sortis et conservent leur place de leader et leur invincibilité cette saison, à trois jours de la réception de l'Atlético Madrid en Ligue des Champions.

"Ca a été une superbe démonstration de maturité. On prend trois points fondamentaux pour le scudetto", a salué Higuain.

L'Argentin a de quoi être satisfait car à un quart d'heure de la fin, la Juventus était encore menée 1-0 après le but de Gosens sur un beau centre de Barrow (55e).

En l'absence de Cristiano Ronaldo, pas à 100%, le duo argentin Dybala-Higuain a sauvé le club bianconero et fait exploser l'Atalanta, qui méritait mieux et a contesté plusieurs décisions arbitrales.

Le but du 1-1 a d'abord été marqué par Higuain, sur un tir dévié à la 74e minute. L'ancien Napolitain a ensuite inscrit un doublé sur un centre parfait de Cuadrado, qui aurait pu être sanctionné pour une main en tout début d'action (2-1, 82e).

En fin de match, Dybala a donné plus d'ampleur au succès turinois en concluant un contre, après une passe décisive de Higuain, auteur d'un excellent match (90e+2).

Avant que les Argentins n'entrent en scène, la Juventus avait beaucoup souffert et ses meilleurs joueurs avaient été le défenseur central De Ligt et le gardien Szczesny, auteur de plusieurs arrêts importants.

Le Polonais a par ailleurs été sauvé par sa barre en début de match sur le penalty de Barrow, sifflé après une main de Khedira dans la surface (19e).

Avec cette défaite, l'Atalanta reste 6e du classement, toujours dominé par la Juventus avec un seul point d'avance sur l'Inter Milan.

- Triste Napoli -

Car en soirée, l'équipe d'Antonio Conte a répondu aux bianconeri en allant battre nettement le Torino (12e) sous une pluie battante.

Marqué par les blessures des internationaux Belotti (Torino) et Barella (Inter), la partie a été parfaitement maîtrisée par les Milanais, supérieurs partout et redoutablement efficaces.

Le duo d'attaque Lukaku-Lautaro Martinez a encore frappé avec un but pour chacun de ses membres alors que le but du 2-0 a été inscrit par le défenseur central De Vrij, éblouissant cette saison.

Le duel pour le titre se poursuit donc entre Turinois et Milanais, qui ont déjà creusé un bel écart sur leurs poursuivants, la Lazio Rome (3e), Cagliari (4e) et l'AS Rome (5e), qui joueront tous dimanche.

Plus loin, l'autre match programmé samedi après-midi mettait aux prises deux équipes malades, l'AC Milan et Naples, qui ont confirmé au bout d'un très faible match nul 1-1 que la guérison était encore loin.

La situation est probablement plus inquiétante pour le Napoli de Carlo Ancelotti, qui a proposé une prestation proche du néant alors qu'il lui faudra aller mercredi affronter le champion d'Europe Liverpool.

Les Napolitains ont pourtant réussi à ouvrir la marque par Lozano, buteur de la tête après un tir d'Insigne repoussé par la transversale (24e).

Mais Milan a répliqué rapidement grâce à une frappe superbe de Bonaventura (29e), dont le retour à un bon niveau après près d'un an d'absence sur blessure est une excellente nouvelle pour les rossoneri.

Ensuite, il n'y a presque plus rien eu. Naples reste 7e et pourrait se retrouver dimanche à sept points du Top 4 et de la Ligue des Champions. Milan de son côté est 13e.