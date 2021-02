Italie: l'Inter et la "Lula" trop forts pour Milan, Naples lâche

L'Inter Milan, emmené par son implacable duo Romelu Lukaku-Lautaro Martinez (la "LuLa"), a atomisé Milan (3-0) dans le derby pour prendre quatre points en tête de la Serie A, où Naples, battu par l'Atalanta Bergame (2-4), perd du terrain.

Romelu Lukaku, à l'origine du premier des deux buts de Martinez puis auteur de son 17e but pour prendre seul la tête du classement des buteurs, a gagné par KO son duel avec Zlatan Ibrahimovic.

Le Suédois a été le Rossonero le plus dangereux, mais cela n'a pas suffi contre un Samir Handanovic exceptionnel.

Quelques semaines après leur "clash", tête contre tête, en quart de finale de la Coupe d'Italie, "Ibra" et "Big Rom" se sont soigneusement évités sur la pelouse.

Avec cette quatrième victoire de rang en championnat, l'Inter, malgré des incertitudes sur la solidité financière et les intentions de son propriétaire chinois, est sur orbite pour le scudetto.

Avec un calendrier désormais réduit aux quinze matches restants de championnat, sans coupes d'Europe ni Coupe d'Italie, elle fait figure de favorite pour le titre, onze ans après son 18e et dernier sacre national. Même si Antonio Conte se gardera bien d'enterrer la Juventus, 5e à onze points et deux matches en moins.

- Milliers de tifosi -

Tout en saluant "une très belle victoire", Antonio Conte a d'ailleurs immédiatement appelé à se méfier du... Genoa et de Parme, ses deux prochains adversaires.

"Psychologiquement, je redoute ces deux matches, c'est là que nous devrons démontrer que nous avons passé un cap. Ces deux matches diront beaucoup sur ce qu'on peut faire", a ajouté l'entraîneur.

Milan, après sa magnifique première partie de saison, concède sa quatrième défaite en 2021 - la deuxième consécutive après La Spezia (0-2) - au terme d'une "semaine difficile", a reconnu Stefano Pioli.

L'entraîneur rossonero a regretté un manque de "rythme et de qualité" en première période, où "on a permis à l'Inter de faire ce qu'ils font le mieux, partir en contre".

Dans ce 228e "Derby de la Madonnina" qui a attiré plusieurs milliers de supporteurs devant San Siro, l'Inter a commencé fort. Lukaku a percé côté droit et trouvé la tête de Lautaro Martinez qui, dans les six mètres, n'a pas gâché l'offrande (5e).

Milan, dépassé pendant une demi-heure par la vivacité des Barella, Hakimi, Brozovic, Perisic ou Eriksen, a refait surface et même cru égaliser au retour des vestiaires. Mais Handanovic a sorti le très grand jeu sur deux têtes de Zlatan Ibrahimovic (46e) puis devant Sandro Tonali (48e).

- Osimhen sur une civière -

La chance d'"Ibra" et des siens était passée: l'Inter a doublé la mise par Martinez (13e but), à la conclusion d'un contre initié par Hakimi (57e). Et Lukaku a foncé pour alourdir la note (66e), sous le regard impuissant d'"Ibra", remplacé à un quart d'heure de la fin après une crampe à un mollet.

Mauvaise journée également pour Naples et Gennaro Gattuso, logiquement battus à Bergame dans un duel entre candidats au Top 4 synonyme de Ligue des champions.

Après une première mi-temps soporifique, c'est un autre duo d'attaquants qui a fait parler la poudre: les Colombiens de la "Dea" Duvan Zapata et Luis Muriel (1 but et 1 passe décisive chacun), grands artisans d'une seconde période à rebondissements.

Naples, semble-t-il venu chercher un point, s'est bien battu malgré les nombreux absents (Mertens, Lozano, Petagna, Manolas...) mais sans avoir les armes pour résister à une "Dea" en forme à trois jours de recevoir le Real Madrid en 8e de finale aller de Ligue des champions.

Mauvaise nouvelle de plus pour Gattuso, Victor Osimhen, à peine revenu d'une longue absence, a quitté le terrain sur une civière en toute fin de match après un choc à la tête.

Naples reste scotchée à la 7e place alors que l'Atalanta (4e) rejoint la Roma (3e), avant le match des Giallorossi en soirée sur le terrain de Benevento.