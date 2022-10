Italie: l'Inter Milan s'impose à Sassuolo grâce à un doublé de Dzeko

Un doublé d'Edin Dzeko, qui franchit la barre des 100 buts marqués en Serie A, a permis à l'Inter Milan de se relancer après deux défaites en championnat, samedi sur le terrain de Sassuolo (2-1) en ouverture de la 9e journée.

Dans la foulée de leur victoire contre le FC Barcelone (1-0) mardi en Ligue des champions, les Nerazzurri ont bien réagi après les deux revers contre l'Udinese (1-3) et la Roma (1-2).

Ils remontent provisoirement à la septième place, à cinq points des coleaders Naples et l'Atalanta Bergame, et allègent la pression sur leur entraîneur Simone Inzaghi, à quatre jours du match retour en Catalogne.

Inzaghi peut remercier Dzeko. Le Bosnien a ouvert la marque du bout du pied droit, sur corner, sur le premier tir cadré de l'Inter en fin de première période (44e) pour marquer son 100e but en Serie A en 244 matches. Avec son 101e, en seconde période, il a offert la victoire aux Milanais de la tête (75e).

"Marquer est une chose magnifique. Quand le ballon passe la ligne, tu es l'homme le plus heureux du monde. Je veux continuer tant que je peux aider l'équipe, je me sens bien", a commenté le Bosnien de 36 ans sur DAZN.

"Un tel match, on l'aurait peut-être perdu il y a quelques jours comme c'est déjà arrivé récemment. On n'a pas fait un grand match, mais on voulait confirmer après le grand match contre Barcelone", a-t-il ajouté, sans craindre le retour imminent de blessure de Romelu Lukaku: "Je ne dirais pas qu'il y a de la concurrence. Parfois ce sont les uns qui jouent, une autre fois les autres, c'est normal dans une grande équipe".

Entre les deux buts de Dzeko, Sassuolo avait égalisé grâce à une reprise impeccable de Davide Frattesi, oublié par la défense centrale milanaise sur un centre de Rogerio (60e).

André Onana n'a rien pu sur cette reprise des Neroverdi pour sa première apparition en championnat dans la cage milanaise. Simone Inzaghi avait en effet pour la première fois titularisé le Camerounais en Serie A, rompant avec l'habitude prise depuis le début de la saison de confier la C1 à Onana et le championnat au capitaine Samir Handanovic.

L'ex-gardien de l'Ajax Amsterdam a livré un match sérieux, vigilant notamment sur deux arrêts au pied, à la manière d'un portier de handball, en première période.