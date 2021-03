Italie: la Juve renoue avec la victoire face à Spezia, Ronaldo égale Pelé

La Juventus, championne d'Italie en titre, a renoué avec la victoire en Serie A contre Spezia (3-0) à domicile mardi et reste au contact de l'AC Milan (2e) et de l'Inter (1er) dans la course au titre.

Repoussée à 10 points de la tête après son match nul (1-1) sur la pelouse de l'Hellas Vérone samedi, la Juventus (3e avec 49 points) peut encore rêver d'un dixième scudetto consécutif, après sa victoire face au promu, Spezia (16e, avec 25 points).

En inscrivant le 767e but de sa carrière, le 20e cette saison en Serie A, Ronaldo a égalé le record de buts de la légende Pelé, du moins en matchs officiels car le Brésilien affirme en avoir inscrit plus de 1200 en comptant les matchs amicaux.

Les hommes d'Andrea Pirlo ont été bousculés par une formation ligure sans complexes, qui a pris le jeu à son compte en première période. Avec un pressing haut, qui a empêché la construction turinoise, les hommes de Vincenzo Italiano ont longtemps tenu le choc, avant de craquer en seconde période.

Brouillons en attaque, les Bianconeri ont finalement fait la différence à l'heure de jeu grâce au retour de l'attaquant espagnol Alvaro Morata, écarté des terrains à cause d'un virus qui l’avait notamment fait perdre connaissance face à Porto en Ligue des champions.

L'ancien Madrilène a ouvert le score sur son premier ballon, à la 64e minute, en reprenant au premier poteau un bon centre de Federico Bernardeschi, qui venait lui aussi d'entrer en jeu.

L'international italien s'est montré de nouveau décisif en servant parfaitement Federico Chiesa au point de pénalty après un bon débordement sur son côté gauche. L'ancien prodige de la Fiorentina a doublé la mise en deux temps, trompant Provedel du droit après que ce dernier eut repoussé sa première frappe croisée.

Après avoir buté sur le poteau en première mi-temps, Cristiano Ronaldo a scellé la victoire de la Vieille Dame à la 89e minute, d'une frappe croisée du pied gauche.

Samedi, la Juventus reçoit la Lazio (7e) pour tenter d'enchaîner sur cette dynamique, après que la rencontre des Laziale face au Torino n'a pas pu se jouer en raison de nombreuses contaminations au Covid-19 dans l'effectif turinois.