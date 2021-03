Italie: la Juve sans joker derrière l'Inter et Milan

La Juventus, qui a perdu dimanche du terrain sur l'Inter Milan, le leader, et Milan, son dauphin, n'a plus le droit au faux pas pour rester dans la course au scudetto, et cela commence dès mardi contre La Spezia lors de la 25e journée.

Avec leurs nombreux absents du moment (Chiellini, Bonucci, Dybala, Cuadrado, Arthur), les Bianconeri (3e) peinent à enchaîner les matches et ils ont laissé quelques plumes à Vérone (1-1) samedi.

En gagnant dimanche, l'Inter Milan en a profité pour porter son avance sur la Juve à dix points et l'AC Milan à six. L'Atalanta Bergame, elle, est revenue à hauteur des Turinois, qui ont toutefois un match en retard.

Autant d'incitations à repartir de l'avant pour les nonuples champions d'Italie en titre, à domicile contre La Spezia, un promu mal classé (15e) qui a tout de même donné la leçon au Milan (2-0) il y a peu.

Cristiano Ronaldo - 766 buts en matches officiels depuis samedi - n'a besoin que d'un but pour rejoindre le total (officieux et sujet à débats) du "Roi" Pelé. Sachant que le Brésilien en revendique lui-même plus de 1.200 en comptant tous ses matches.

L'autre match avancé prévu mardi entre la Lazio et le Torino, à Rome, pourrait lui être reporté en raison de cas groupés de coronavirus dans le club turinois, où les entraînements ont été suspendus par les autorités sanitaires depuis mardi dernier. La rencontre du Torino prévue vendredi contre Sassuolo a déjà été repoussée pour ce motif.

Mercredi, l'AC Milan accueillera l'Udinese (12e). Un match qui tombe au beau milieu de la semaine musicale de sa star Zlatan Ibrahimovic, invité vedette à partir mardi du festival de chanson de San Remo, grand-messe annuelle cathodique des Italiens.

L'arrangement prévoyait que "Ibra" revienne à Milan pour ce match avant de retourner dans la cité balnéaire de Ligurie jusqu'à dimanche matin. Mais encore faut-il que le Suédois puisse jouer: il a dû quitter le terrain précocément dimanche soir face à la Roma (2-1) en raison d'une fatigue musculaire et est très incertain.

L'Inter Milan, dont la sérénité sur le terrain tranche avec l'inquiétude entourant les projets et la solidité financière de son propriétaire chinois (Suning), se déplacera jeudi chez le relégable Parme (19e) en clôture de cette journée.

Le programme de la 25e journée:

Mardi:

(17h30 GMT) Lazio Rome - Torino

(19h45 GMT) Juventus Turin - Spezia

Mercredi:

(17h30 GMT) Sassuolo - Naples

(19h45 GMT) AC Milan - Udinese

Genoa - Sampdoria Gênes

Benevento - Hellas Vérone

Atalanta Bergame - Crotone

Cagliari - Bologne

Fiorentina - AS Rome

Jeudi:

(19h45 GMT) Parme - Inter Milan

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Inter Milan 56 24 17 5 2 60 24 36

2. AC Milan 52 24 16 4 4 47 29 18

3. Juventus Turin 46 23 13 7 3 45 20 25

4. Atalanta Bergame 46 24 13 7 4 55 31 24

5. AS Rome 44 24 13 5 6 48 37 11

6. Naples 43 23 14 1 8 49 25 24

7. Lazio Rome 43 24 13 4 7 38 32 6

8. Sassuolo 35 23 9 8 6 37 34 3

9. Hellas Vérone 35 24 9 8 7 31 27 4

10. Sampdoria Gênes 30 24 9 3 12 33 36 -3

11. Bologne 28 24 7 7 10 32 37 -5

12. Udinese 28 24 7 7 10 26 33 -7

13. Genoa 26 24 6 8 10 26 36 -10

14. Spezia 25 24 6 7 11 32 43 -11

15. Fiorentina 25 24 6 7 11 25 36 -11

16. Benevento 25 24 6 7 11 25 44 -19

17. Torino 20 23 3 11 9 33 41 -8

18. Cagliari 18 24 4 6 14 26 41 -15

19. Parme 15 24 2 9 13 19 47 -28

20. Crotone 12 24 3 3 18 23 57 -34