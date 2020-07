Italie: la Juventus battue, la Roma en Ligue Europa

La Serie A, dont la Juventus, battue à Cagliari, est une inquiétante championne, a rendu un nouveau verdict mercredi lors de la 37e journée, avec la qualification de l'AS Rome pour la Ligue Europa.

Il reste désormais à savoir qui finira 2e et qui descendra et si Immobile parviendra à battre le record de buts de Higuain.

. Triste Juventus

Certes les Turinois étaient déjà champions. Certes il y avait de nombreux absents et ce match à Cagliari était à peu près sans enjeu. Mais tout de même, à moins de 10 jours de son 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Lyon, la Juventus a donné une triste image.

Les Sardes, qui restaient sur quatre matches nuls et quatre défaites, se sont logiquement imposés 2-0 et les Bianconeri restent fragiles et hésitants.

Les hommes de Maurizio Sarri n'ont gagné que deux de leurs sept derniers matches et en ont perdu trois. Ils seront très attendus en Ligue des Champions et ont peu de temps pour se remettre dans le sens de la marche.

. Qui sur le podium ?

Ca n'est qu'une place d'honneur, mais elle intéresse encore trois équipes. La dernière journée samedi permettra de savoir qui de l'Inter Milan (2e), de l'Atalanta Bergame (3e) et de la Lazio Rome (4e) finira dauphine de la Juventus.

Mercredi, la Lazio a battu Brescia 2-0 et garde donc ses chances. Les Romains sont en effet à la hauteur de l'Atalanta, à un point seulement de l'Inter.

Or, la 38e journée offrira un duel décisif entre les Milanais et les Bergamasques. S'il y a un vainqueur, il finira 2e. Mais en cas de match nul, la place reviendra à la Lazio si elle bat Naples.

Au passage, l'avant-centre de la Lazio Immobile s'est approché du record absolu du nombre de buts marqués sur une saison de Serie A. En inscrivant le but du 2-0, il a porté son total à 35, un de moins seulement que Higuain lors de la saison 2015-16.

Ronaldo est de son côté bloqué à 31 et le titre de "capocannoniere" est quasiment acquis à Immobile.

. La Roma en C3 ?

A l'étage du dessous, il n'y a plus d'incertitude. L'AS Rome (5e) est allée battre le Torino 3-2 et est ainsi certaine de finir à la 5e place, qui offre le deuxième billet pour la phase de poules de la Ligue Europa.

Naples (7e) avait déjà pris le premier en remportant la Coupe d'Italie et l'AC Milan, qui finira 6e, devra passer par les tours préliminaires.

Avant le match de la Roma, les Rossoneri avaient pourtant fait leur part de travail et étaient provisoirement revenus à un point seulement en allant écraser la Sampdoria Gênes 4-1.

Inusable, Ibrahimovic a inscrit un doublé et donné une passe décisive. "Je suis comme Benjamin Button, toujours jeune, jamais vieux", a plaisanté le Suédois de 38 ans.

. Lecce y croit

La Spal et Brescia sont déjà en Serie B mais le dernier relégué n'est pas encore connu.

La 37e journée a en effet permis à Lecce de reprendre espoir. Car l'équipe des Pouilles s'est imposée 2-1 sur le terrain de l'Udinese, alors que le Genoa, l'autre menacé, a été corrigé 5-0 par Sassuolo.

Avant la dernière journée, le Genoa (17e) n'a plus qu'un point d'avance sur Lecce. Dimanche, les Génois recevront le Hellas Vérone, alors que Lecce accueillera Parme. En cas d'égalité de points, c'est le Genoa qui serait sauvé.