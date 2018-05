Italie: sauf improbable dÃ©nouement, la Juventus sacrÃ©e

Avec six points d'avance et une différence de buts ultra-favorable à deux journées de la fin, c'est comme si c'était fait: sauf énorme accident, la Juventus Turin sera encore championne d'Italie cette saison, après le match nul de Naples dimanche face au Torino (2-2).

Les larmes du milieu de terrain Jorginho et celles des tifosi du stade San Paolo sont là pour confirmer que c'est fini. Naples n'empêchera pas les Bianconeri de décrocher un septième scudetto consécutif, le 34e en tout.

Alors qu'ils avaient cru renverser la Serie A en allant s'imposer sur le terrain de la Juventus il y a deux semaines (1-0), les Napolitains se sont effondrés, avec une défaite 3-0 face à la Fiorentina et ce nul décevant contre le "Toro", englué en milieu de tableau (10e).

Un point seulement en deux matches alors que la Juve en prenait six: l'écart s'est à nouveau creusé et il est désormais impossible ou presque à combler.

A deux journées de la fin du championnat, la Juventus compte en effet six points d'avance sur Naples. Les deux équipes sont à égalité dans les confrontations directes et la différence de buts est très favorable à la Juventus (+61 contre +45).

Les Turinois n'ont donc besoin que d'un seul point pour être officiellement champions, alors qu'il leur reste un difficile déplacement dimanche sur la pelouse de l'AS Rome, puis la réception du Hellas Vérone, 19e et déjà relégué.

Et même dans l'hypothèse improbable où la Juventus perdait ces deux derniers matches, il faudrait encore que Naples, manifestement à bout de souffle depuis des semaines, réussisse deux très gros scores à Gênes face à la Sampdoria puis contre Crotone pour avoir une chance de refaire son retard à la différence de buts.

"La Juventus est une équipe très forte et un club très fort. Mais je pense que sur ce qu'on a montré sur le terrain, on méritait peut-être un peu plus", a regretté après le match le capitaine de Naples Marek Hamsik.

- L'Inter y croit -

La semaine prochaine sera ainsi doublement décisive pour la Juventus, qui jouera mercredi face à l'AC Milan la finale de la Coupe d'Italie, et peut donc décrocher un quatrième doublé Coupe-Championnat d'affilée.

Dimanche, les joueurs de Naples savaient qu'ils avaient besoin d'une victoire pour espérer étirer encore le suspense après le succès de la Juve samedi face à Bologne (3-1). Mais même s'ils ont mené par deux fois grâce à Mertens puis Hamsik, ils n'ont jamais réussi à se mettre à l'abri.

Et à la 83e minute, De Silvestri a égalisé pour le Torino, offrant ainsi la quasi-certitude d'un nouveau titre à la Juventus, le rival éternel de son équipe.

Cette 36e journée a donc probablement réglé définitivement la question du scudetto, mais la course à la Ligue des Champions reste en revanche totalement indécise.

En s'imposant très facilement 4-0 dimanche sur la pelouse de l'Udinese, l'Inter Milan a fait une bonne opération, même si elle reste pour l'instant 5e, soit en dehors de la zone Ligue des Champions.

Car la Lazio Rome (3e) a été tenue en échec 1-1 à domicile par l'Atalanta Bergame (7e). Les Romains n'ont donc plus que deux points d'avance sur les nerazzurri, alors que les deux équipes s’affronteront à Rome lors de la dernière journée.

La troisième équipe en lice pour les deux derniers tickets pour la C1, l'AS Rome (4e), jouera dimanche soir en déplacement à Cagliari (18e). Avec un succès, la Roma prendrait deux points d'avance sur la Lazio et quatre sur l'Inter.

Résultats de la 36e journée:

samedi

AC Milan - Hellas Vérone 4 - 1

Juventus - Bologne 3 - 1

dimanche

Udinese - Inter Milan 0 - 4

Lazio Rome - Atalanta Bergame 1 - 1

SPAL - Benevento 2 - 0

Chievo Vérone - Crotone 2 - 1

Genoa - Fiorentina 2 - 3

Naples - Torino 2 - 2

(16h00 GMT) Sassuolo - Sampdoria Gênes

(18h45 GMT) Cagliari - AS Rome