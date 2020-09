Italie: la Roma accrochée d'entrée, la Fiorentina bien lancée

L'AS Roma, 5e du dernier exercice, n'a ramené qu'un point de son déplacement à l'Hellas Vérone (0-0), alors que la Fiorentina s'est imposée chez elle face au Torino (1-0), en ouverture de la saison 2020-2021 du Championnat d'Italie samedi.

Si la Serie A a débuté à huis clos à Florence et Vérone ce samedi, les clubs pourront accueillir un nombre restreint de spectateurs (1.000 maximum) dimanche après accord avec les autorités italiennes.

Sans Edin Dzeko, pressenti à la Juventus et laissé sur le banc, l'AS Rome a débuté à Vérone avec Henrikh Mkhitaryan et sa recrue star Pedro.

D'abord dominateurs, les Romains ont ensuite été bousculés, à l'image de la frappe de l'ancien Niçois Adrien Tameze, déviée sur la transversale par le gardien Antonio Mirante (45e).

La barre a également sauvé le portier de la Roma en deuxième période sur une frappe flottante de Federico Dimarco (80e). La barre, encore elle, a stoppé la tentative du Romain Leonardo Spinazzola (85e) !

Une réaction de la Roma, récemment rachetée par l'homme d'affaires américain Dan Friedkin, est attendue à domicile le week-end prochain. Mais la tâche s'annonce compliquée puisque les joueurs de Paulo Fonseca accueilleront la Juventus.

En quête cette saison d'un dixième titre de suite, la Vieille Dame fait ses débuts dimanche à domicile face à la Sampdoria Gênes. Naples, de son côté, se rend à Parme.

- Ribéry capitaine -

Du côté de la Fiorentina, avec German Pezzella sur le banc, c'est Franck Ribéry qui a hérité du brassard de la Fiorentina pour le match inaugural de la saison en fin d'après-midi au stade Artemio Franchi.

Après quarante premières minutes équilibrées, la Viola s'est montrée la plus dangereuse juste avant la pause avec une tête de l'Ivoirien Christian Kouamé repoussée par Salvatore Sirigu (42e).

La même scène s'est reproduite quatre minutes plus tard: tête de Kouamé et nouvelle parade plus spectaculaire encore de l'ancien gardien du PSG (45+1).

Sirigu a fini par plier sur une frappe de Cristiano Biraghi, de retour de prêt de l'Inter Milan, dès la reprise (47e), mais le but a finalement été annulé pour hors-jeu.

Il a fallu attendre la 78e minute pour voir enfin les Florentins concrétiser. Federico Chiesa, plutôt discret jusqu'alors, a déposé Cristian Ansaldi dans son couloir avant d'adresser un centre appuyé à Gaetano Castrovilli, auteur du premier but de cette nouvelle saison de Serie A.

Dans le temps additionnel, Andrea Belotti a cru arracher l'égalisation, mais l'attaquant du Toro a vu son but annulé pour hors-jeu (90+5).