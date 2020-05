Italie: la Serie A ne repartira "qu'en sécurité" selon le ministre des Sports

Le ministre italien des Sports Vincenzo Spadafora a réaffirmé mercredi la ligne prudente du gouvernement quant à une possible reprise du championnat de football, qui ne se fera qu'"en sécurité, pour tous".

"Si le championnat reprend, comme nous l'espérons tous, ce sera parce que nous aurons pris cette décision après une série réfléchie d'actions et de protocoles permettant de reprendre en sécurité, pour tous", a déclaré le ministre devant le Sénat.

La Serie A est arrêtée depuis le 9 mars, à la veille du début du confinement imposé jusqu'au 4 mai en Italie pour limiter la progression du coronavirus.

Depuis le 4 mai, les clubs peuvent organiser des séances d'entraînement individuel. A partir du 18 mai, les entraînements collectifs pourront reprendre en suivant un protocole sanitaire très strict.

Le point le plus délicat concerne l'obligation faite aux clubs de mettre tout leur effectif en quarantaine pour 15 jours, ainsi que le staff, dès l'apparition d'un cas positif.

"Notre sport est un sport de contact et c'est un problème à résoudre. La question n'est pas de savoir comment traiter la personne malade, mais il est clair que si toute l'équipe doit aller en quarantaine, il y a un problème", a ainsi déclaré mardi soir Umberto Calcagno, vice-président de l'AIC, le syndicat des joueurs professionnels.

Sur ce point, le ministre des Sports a expliqué mercredi pourquoi le cas des footballeurs était à ses yeux particulier, en répondant à une question sur l'éventuelle fermeture d'un supermarché en cas de test positif pour un employé.

"Au supermarché, il est possible de maintenir les distances et d'utiliser des protections. Le football est par nature un sport où on ne peut pas maintenir les distances. Les joueurs doivent courir, se marquer, se retrouver dans la surface de réparation", a-t-il dit.

De son côté, l'entraîneur tchèque Zdenek Zeman, très célèbre en Italie où il a fait l'essentiel de sa carrière, notamment à l'AS Rome, Pescara ou la Lazio Rome, s'est dit opposé à une reprise de la compétition.

"Il y a eu trop de morts. Et sans tifosi, cela n'a pas de sens de recommencer", a-t-il dit dans une interview à la Gazzetta dello Sport.

Une éventuelle reprise du championnat se ferait à huis-clos.