Italie: le duel Juve-Lazio continue à distance, spectacle en vue à Bergame

Le Genoa pour la Juventus, le Torino pour la Lazio: le leader du championnat d'Italie et son dauphin, séparés par quatre points, héritent de déplacements abordables mardi en ouverture de la 29e journée, en attendant un alléchant Atalanta-Naples jeudi.

Face au 16e de Serie A, contraint samedi au match nul 2-2 contre le relégable Brescia, les équipiers de Cristiano Ronaldo n'ont a priori pas grand-chose à craindre. D'autant que la défaite en finale de la Coupe d'Italie semble digérée, après la facile victoire 4-0 lors de la dernière journée.

"J'ai vu une belle mentalité" contre Lecce, a salué l'entraîneur turinois Maurizio Sarri. "Maintenant, il faut la maintenir et continuer à signer des résultats", a-t-il encore exhorté.

De son côté, en cas de victoire jeudi sur le terrain du Torino, la Lazio reviendrait à un point de la tête du championnat et mettrait sous pression les Bianconeri, qui débuteront leur match plus de deux heures plus tard.

Mais au vu des dernières prestations romaines, les trois points ne sont pas acquis d'avance. Battus 3-2 après avoir eu deux buts d'avance par une séduisante Atalanta lors de leur match de reprise, les Laziali ont redressé la barre en dominant 2-1 la Fiorentina samedi.

Buteur contre les Florentins, le meilleur artificier de Serie A Ciro Immobile (28 buts) aura l'occasion à Turin de poursuivre son duel avec Cristiano Ronaldo (23 buts). La 28e journée avait accouché d'une forme de match nul, l'Italien comme le Portugais convertissant chacun un penalty.

Pour les amateurs de jeu léché plutôt que de phases arrêtées, il faudra probablement attendre jeudi et le match entre l'Atalanta et Naples. Toujours engagées en Ligue des champions, les deux équipes ont connu un mois de juin prolifique.

Avec trois victoires en autant de matches et dix buts inscrits, Bergame a fait le trou sur son concurrent le plus sérieux pour la qualification en C1 la saison prochaine: l'AS Rome, 5e, est reléguée à neuf points de la 4e place synonyme de sésame pour la Ligue des champions.

De son côté, Naples s'est offert la Juventus en finale de la Coupe d'Italie, un nouveau meilleur buteur historique en la personne de Dries Mertens, et deux victoires convaincantes contre son concurrent direct Vérone et la SPAL.

En bas de classement, le match de mercredi entre Lecce (18e, 25 points) et la Sampdoria (17e, 26 pts) vaudra son pesant d'or dans l'optique du maintien dans l'élite.

Le même soir, l'Inter Milan (3e) partira grand favori lors de la réception de Brescia.

Le programme de la 29e journée du championnat d'Italie (en heures de Paris):

Mardi 30 juin

(19H30) Torino - Lazio Rome

(21H45) Genoa - Juventus

Mercredi 1er juillet

(19H30) Bologne - Cagliari

Inter Milan - Brescia

(21H45) Fiorentina - Sassuolo

Hellas Vérone - Parme

Lecce - Sampdoria Gênes

SPAL - AC Milan

Jeudi 2 juillet

(19H30) Atalanta Bergame - Naples

(21H45) AS Rome - Udinese

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Juventus Turin 69 28 22 3 3 56 24 32

2. Lazio Rome 65 28 20 5 3 64 27 37

3. Inter Milan 61 28 18 7 3 56 29 27

4. Atalanta Bergame 57 28 17 6 5 80 39 41

5. AS Rome 48 28 14 6 8 53 38 15

6. Naples 45 28 13 6 9 46 37 9

7. AC Milan 42 28 12 6 10 34 35 -1

8. Parme 39 28 11 6 11 38 35 3

9. Hellas Vérone 39 28 10 9 9 34 32 2

10. Cagliari 38 28 10 8 10 47 44 3

11. Bologne 37 28 10 7 11 40 45 -5

12. Sassuolo 34 28 9 7 12 48 49 -1

13. Fiorentina 31 28 7 10 11 34 39 -5

14. Torino 31 28 9 4 15 32 50 -18

15. Udinese 28 28 7 7 14 23 41 -18

16. Genoa 26 28 6 8 14 34 53 -19

17. Sampdoria Gênes 26 28 7 5 16 31 50 -19

18. Lecce 25 28 6 7 15 35 64 -29

19. Brescia 18 28 4 6 18 25 52 -27

20. SPAL 18 28 5 3 20 21 48 -27

Ndlr: Les quatre premiers sont qualifiés directement pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

Deux équipes sont qualifiées pour la phase de groupes de la Ligue Europa: soit le vainqueur de la Coupe et le 5e de la Serie A, soit les 5e et 6e de la Serie A si le vainqueur de la Coupe est qualifié pour la Ligue des Champions.

Le 6e ou le 7e du championnat est qualifié pour le 2e tour préliminaire de l'Europa League.

Les trois derniers du championnat sont relégués en Serie B.