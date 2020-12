Italie: le nul entre la Roma et Sassuolo profite à Naples

Naples, en s'imposant facilement chez la lanterne rouge Crotone (4-0), garde le contact avec l'Inter Milan et la Juventus, les premiers poursuivants du leader invaincu l'AC Milan, en profitant notamment du nul (0-0) entre l'AS Rome et Sassuolo dimanche lors de la 10e journée.

L'AC Milan, toujours privée de son buteur Zlatan Ibrahmovic, blessé, se déplace en soirée à Gênes, face à la Sampdoria, pour tenter de conforter son avance. En cas de succès, les Rossoneri compteront cinq points d'avance sur leurs voisins nerazzuri, désormais seuls deuxièmes après leur victoire samedi sur Bologne (3-1), et six sur le duo composé de Naples et la Juventus, difficile vainqueur du derby contre le Torino (2-1) samedi.

Sassuolo (5e), la belle sensation du début de saison, descend du podium faute d'avoir su profiter de sa supériorité numérique face à l'AS Rome, réduite à dix dès la 40e minute après le deuxième carton jaune reçu par son attaquant espagnol Pedro.

Paradoxalement, à dix, c'est la Roma qui a alors pris l'ascendant dans ce match jusqu'ici équilibré sur la pelouse détrempée du Stadio Olimpico. Les Giallorossi ont eu plusieurs balles de but mais il a manqué un peu de confiance à son buteur Edin Dzeko, muet depuis plusieurs semaines en championnat. Et aussi un peu de réussite, avec un poteau en seconde période et un but refusé à Henrikh Mkhitaryan juste avant la pause pour une faute préalable de Dzeko signalée par la VAR.

- Arbitrage contesté -

L'entraîneur Paulo Fonseca, remonté et exclu lui aussi à la mi-temps, a contesté après le match plusieurs décisions arbitrales, dont le premier carton jaune de Pedro en début de match mais aussi le fait que la VAR ne soit pas intervenue en fin de match pour transformer en rouge un carton jaune sorti après une grosse faute de Sassuolo sur Lorenzo Pellegrini, sorti blessé.

"Les faits de jeu parlent d'eux mêmes, il s'est passé des choses que j'ai du mal à comprendre", a-t-il lancé, tout en se disant "fier" de ses joueurs.

Sassuolo, qui a cru au hold-up en fin de match avant que la VAR ne lui refuse aussi le but, n'a jamais semblé en mesure de profiter de son avantage numérique et semble clairement marquer le pas après son enthousiasmant début de saison. Ce qui n'a pas échappé à son entraîneur Roberto de Zerbi: "La deuxième mi-temps ne m'a pas plu, pas tant pour le résultat que pour le peu d'envie de remporter le match."

A Crotone, Naples n'a fait qu'une bouchée de la lanterne rouge réduite à dix dès le début de la seconde période. Lorenzo Insigne (31e), Hirving Lozano (58e), Diego Demme (76e) et Andrea Petagna (90+1e) ont confirmé la force offensive du Napoli (deuxième attaque derrière l'Inter), pourtant privé depuis trois semaines de Victor Osimhen.

Le match entre l'Udinese et l'Atalanta Bergame a lui été reporté en raison de fortes pluies qui ont rendu le terrain impraticable. Un répit bienvenu pour la "Dea" dont plusieurs joueurs clé fatiguent depuis quelques semaines, avant de se rendre mercredi à Amsterdam pour une rencontre couperet en Ligue des champions contre l'Ajax.