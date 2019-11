Italie: Lukaku porte l'Inter, la Roma remonte et enfonce Naples

Un doublé de Romelu Lukaku a permis à l'Inter Milan d'aller battre Bologne 2-1 samedi lors de la 11e journée de Serie A, dont les nerazzurri prennent provisoirement les commandes, alors que l'AS Rome, en grande forme, a un peu plus enfoncé Naples.

L'Inter, qui semble fatiguée et ne traverse pas une période très faste, était mal engagée sur la pelouse de Bologne après l'ouverture du score signée Soriano à la 59e minute. Mais le duo Lautaro Martinez-Lukaku a encore une fois permis à l'équipe d'Antonio Conte de s'en sortir.

L'avant-centre belge a d'abord jailli pour égaliser à la 75e minute, avant d'inscrire dans le temps additionnel le penalty obtenu par Lautaro (2-1, 90+1).

Avec ce succès, l'Inter reprend deux longueurs d'avance sur la Juventus (2e), qui disputera dans la soirée le Derby de la Mole, du nom de la haute tour bâtie au centre de Turin, face au Torino.

Avant la victoire de l'Inter, l'AS Rome avait confirmé ses bonnes dispositions actuelles en battant Naples 2-1, ce qui lui vaut de s'installer provisoirement sur la troisième marche du podium.

Malgré une incroyable série de blessures, la Roma tient le coup et même mieux que ça: les giallorossi viennent en effet d'enchaîner trois victoires d'affilée et n'ont toujours perdu qu'un seul match cette saison.

- Match interrompu -

Samedi, ils ont de nouveau affiché une belle maîtrise contre des Napolitains privés de leur entraîneur Carlo Ancelotti, suspendu, et qui sont eux en difficulté, à la 7e place, avec seulement deux points pris lors des trois dernières journées.

Les Romains ont rapidement ouvert le score par Zaniolo (19e), auteur sur le coup de son quatrième but en quatre matches. Ils auraient pu creuser l'écart immédiatement mais Meret a repoussé le penalty frappé par Kolarov après une main de Callejon détectée par la VAR.

Insignifiants jusque-là, les Napolitains se sont alors réveillés et la partie est devenue plus disputée, les visiteurs étant tout proches d'égaliser avec, dans la même séquence, une barre de Milik et un poteau de Zielinski.

Après la pause, la Roma a pris deux buts d'avance sur un penalty de nouveau sifflé pour une main et cette fois frappé par le Français Veretout, auteur de son premier but pour le club de la capitale (55e).

Kluivert a failli donner trois buts d'avance à son équipe mais il a touché la barre et c'est au contraire Milik qui a relancé le suspense en ramenant Naples à 2-1 (72e).

La Roma a fini à 10 après l'expulsion de Cetin et a tremblé jusqu'au bout mais elle a conservé son avantage.

Le match a par ailleurs été brièvement interrompu par l'arbitre après des chants anti-napolitains partis des tribunes du Stade Olympique.