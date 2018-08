Italie : Matteo Salvini scandalise l'opinion après l'effondrement du viaduc de Morandi

Questo è quello che faceva, ieri sera, il ministro dell'interno #Salvini.

Era in Sicilia a banchettare, mentre a #Genova ancora si scavava tra le macerie.#Genovaponte #Lega pic.twitter.com/IUgONIbCrA — Anna Rita Leonardi (@AnnaLeonardi1) 15 août 2018

La défense toute en attaque de Salvini

Quatre jours après l'effondrement du viaduc de Morandi, le bilan continue de s'alourdir. La classe politique et l'opinion italiennes se scandalisent sur les réseaux sociaux : des photos du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, le montrent en train de festoyer en Sicile le soir de la catastrophe.Le ministre de la Ligue (le parti d'extrême droite), Salvini dînait dans un restaurant chic avec 300 de ses sympathisants, chemise blanche ouverte, verre de vin blanc, poisson et gros gâteau à la crème sur la table ce 14 août. C'est cette attitude qui offusque les Démocrates en raison du décalage entre son comportement et la gravité des évènements.Un décalage illustré par le tweet de Anna Rita Leonardi, une responsable du parti démocrate, qui, partageant une photo du sulfureux ministre de l'Intérieur, s'indignait : "Il était en Sicile à faire la fête, tandis qu'à Gênes, d'autres creusaient dans les décombres."Matteo Orfini, le président du Parti démocrate, a déclaré que "les images de Salvini faisant la fête pendant des heures dramatiques pour Gênes sont une gifle pour la douleur de notre pays." Pour Emanuele Fiano, un autre Démocrate, Salvini "devrait s'excuser". Quant à la députée démocrate Michele Anzaldi, elle réclame la démission du ministre.Alors que le Parti démocrate fait front contre lui, le chef de file de la Ligue a répondu aux attaques en critiquant... les "chacals de gauche" qui profitent de la moindre occasion pour le tancer. Il s'est ensuite défendu en affirmant : "le jour même, à Rome, j'étais avec les sapeurs-pompiers pour suivre le sauvetage à Gênes."Matteo Salvini a fait le choix de renverser la vapeur en attaquant ceux qui s'en prenait à lui : "aux députés du Parti démocrate, qui ont été informés de mes voyages lors de ces deux jours, je demande des comptes, au nom des Italiens, pour leur travail au cours de ces dernières années." Salvini rejette donc la responsabilité de la tragédie de Gênes sur les Démocrates afin de faire oublier les photos gênantes de sa soirée festive le jour du drame qui circulent toujours sur les réseaux sociaux.