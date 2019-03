Italie: Naples enfonce l'AS Rome

Naples a consolidé sa deuxième place en Serie A en allant s'imposer très largement dimanche lors de la 29e journée sur le terrain de l'AS Rome (4-1), en perdition et dont les chances de qualification pour la prochaine Ligue des champions s'éloignent.

Naples compte toujours 15 points de retard sur la Juventus Turin et n'a aucun espoir de titre. Mais ce succès romain lui offre 10 longueurs d'avance sur l'Inter Milan (3e) avant le match des nerazzuri en soirée contre la Lazio Rome.

Et les hommes de Carlo Ancelotti peuvent commencer à préparer tranquillement leur quart de finale de Ligue Europa contre Arsenal, leur véritable objectif de cette fin de saison.

Pour la Roma en revanche, rien ne va plus et il n'y a pas eu d'effet Claudio Ranieri. Depuis qu'il a remplacé Eusebio Di Francesco, les Romains ont péniblement battu 2-1 Empoli (17e) avant de perdre sur le même score contre la Spal (15e) et de s'écrouler dimanche contre Naples.

Les giallorossi n'ont pas profité de la défaite samedi de l'AC Milan pour se rapprocher du Top 4 qualificatif pour la Ligue des champions. Au contraire, ils ont été dépassés par l'Atalanta Bergame (5e), victorieuse dimanche à Parme (3-1), et se retrouvent 6e. Ils peuvent même glisser à la 7e place en cas de victoire dimanche soir de la Lazio, qui compte en plus un match à rattraper.

Pour la Roma, demi-finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière, c'est même l'Europa League qui est désormais à risque.

- Le Torino y croit -

Il faut dire que la défense romaine est embarrassante pour un candidat aux places européennes avec déjà 43 buts encaissés (14e de Serie A).

Dimanche, Naples a fait mal à chaque accélération, et ce, dès la 2e minute, avec un rush de Verdi pour l'ouverture du score de Milik, auteur d'un bel enchaînement.

Les Romains sont revenus au score un peu par hasard, sur un penalty transformé juste avant la pause par Perotti, après un duel gagné de la tête par Nzonzi et une faute sur Schick (1-1, 45+1).

Mais Naples, infiniment supérieur techniquement et physiquement, a ensuite très logiquement puni les Romains, auteurs d'une collection de passes dans le dos, dans le mauvais timing, dans les pieds de l'adversaire et même dans les panneaux publicitaires.

Les derniers buts napolitains ont été inscrits par Mertens (50e) après un centre que le gardien Olsen a inexplicablement laissé passer, puis par Verdi en contre (55e) et Younes (81e) sur un nouveau cadeau de la généreuse défense romaine.

Parmi les autres matches disputés dimanche, on note le match nul obtenu par le Torino sur la pelouse de la Fiorentina (1-1). Septièmes à six points du Milan, les Turinois gardent un mince espoir de qualification pour la C1 et sont candidats à la C3.