Italie: Naples infatigable se promène contre le Torino (4-0)

L'infatigable Naples, porté par un nouveau doublé de Victor Osimhen et un but de Khvicha Kvaratskhelia, s'est promené dimanche sur le terrain du Torino (4-0) pour porter provisoirement son avance à 21 points en tête de la Serie A.

Quatre jours après avoir validé sa place pour les quarts de finale de Ligue des champions en dominant facilement l'Eintracht Francfort (3-0), le leader et son attaquant nigérian, déjà double buteur mercredi, n'ont montré aucun signe de fatigue pour poursuivre leur sprint triomphal vers le scudetto.

Avec toujours la même envie dévastatrice, Victor Osimhen a placé deux têtes gagnantes, la première pour ouvrir rapidement la marque sur corner (9e), la seconde pour le 3-0 dès la reprise (51e). Le buteur dont le masque de protection est devenu l'accessoire à la mode chez les supporters napolitains passe la barre des vingt buts en championnat (21) pour asseoir sa place en tête du classement des buteurs.

Kvaratskhelia a lui aussi maintenu ses standards habituels avec quelques gestes de classe, un but, son 12e, sur penalty (35e) et une passe décisive, sa 10e en championnat (meilleur passeur), pour le quatrième but signé Tanguy Ndombélé (68e).

Avec 21 points d'avance sur l'Inter Milan à onze journées de la fin, la meilleure attaque et la meilleure défense, Naples va pouvoir penser toujours plus à la grande fête du scudetto qui, à ce rythme, devrait avoir lieu début mai.

L'Inter Milan (2e) tentera en soirée de revenir à 18 points, mais les Nerrazzurri devront pour cela battre la Juventus (7e).

Avant le derby d'Italie (20h45, 19h45 GMT) aura lieu le derby de la capitale (18h00, 17h00 GMT) entre la Lazio Rome (3e) et l'AS Rome (5e). Un derby romain précédé de quelques scènes de tension aux abords du Stadio olimpico avec des jets de bouteilles et de pétards de supporters giallorossi vers les forces de l'ordre, selon une journaliste de l'AFP.