Italie: Naples surfe sur la vague, Milan et la Juve coulent

Pendant que Naples maintient un train d'enfer en tête de la Serie A, en battant l'AS Rome (2-1), rien ne va plus pour l'AC Milan, étrillé à San Siro par Sassuolo (5-2) dans la lignée d'un mois de janvier noir, et la Juventus Turin, dominée chez elle par Monza (2-0) et engluée dans les profondeurs.

Le Napoli, porté par des bijoux à voir et revoir de Victor Osimhen et Giovanni Simeone, accroît encore son avance en tête avec désormais treize points sur l'Inter Milan, son nouveau dauphin, et quinze sur un trio composé de la Lazio Rome (3e), l'Atalanta Bergame (4e) et l'AC Milan (5e).

Les Rossoneri, repoussés hors du Top-4 après le nul de la Lazio Rome devant la Fiorentina (1-1), semblent bel et bien avoir tiré un trait sur le scudetto, par la faute d'un mois de janvier à l'envers.

"On ne conservera probablement pas le scudetto, mais notre scudetto sera de rester dans la zone Champions (quatre premières places, ndlr)", a d'ailleurs admis l'entraîneur Stefano Pioli sur Sky Sport.

Malgré un but d'Olivier Giroud, son premier depuis le Mondial, les Rossoneri ont été encore une fois méconnaissables, comme ils l'avaient été en Supercoupe d'Italie contre l'Inter Milan (3-0) il y a dix jours ou mardi à Rome contre la Lazio (4-0).

Le champion, surclassé par une équipe qui n'avait pas gagné depuis octobre, a pris dix-huit buts en sept matches en 2023. Et cela faisait plus de 25 ans et une défaite 6 à 1 contre la Juventus de Turin qu'il n'avait pas concédé cinq buts à domicile.

"On doit rester unis et nous battre ensemble. C'est une période difficile, on doit se relever tous ensemble", a souligné Giroud, à une semaine du derby contre l'Inter Milan.

- Napoli injouable -

La Juventus a aussi le moral en berne après s'être fait battre pour la deuxième fois de la saison par Monza, pour avoir oublié de défendre en première mi-temps; piégée par Patrick Ciurria (18e) et Dany Mota (39e).

"On a pris dix buts en trois matches (1-5 contre Naples, 3-3 contre l'Atalanta, ndlr)... On doit reprendre des points, notre classement est celui-là actuellement", a prévenu l'entraîneur Massimiliano Allegri.

Car la Juve est désormais 13e, dépassée par Monza (11e) et la Fiorentina (12e), en raison de sa pénalité de quinze points la semaine dernière dans l'affaire des plus-values surévaluées, dans l'attente du recours déposé par les Bianconeri.

Si Dusan Vlahovic a repris la compétition après trois mois d'absence, Paul Pogba est resté sur le banc pour sa première convocation depuis son retour à la Juve, l'été dernier.

Naples, de son côté, a puisé dans son immense confiance du moment pour mater la Roma avec des buts somptueux d'Osimhen (17e), meilleur buteur du championnat (14e réalisation), et Simeone (86e), joker de luxe.

"Ces matches, tu les gagnes seulement si tu montres que tu es déterminé à les gagner, du magasinier au dernier sur le banc", a souligné l'entraîneur Luciano Spalletti.

La Roman, combative, avait pourtant arraché l'égalisation à l'entame du dernier quart d'heure par Stephan El Shaarawy (75e). De quoi laisser laisser des regrets à José Mourinho: "Il y a des matches dont tu sors avec plus de confiance, même si tu as perdu, c'est contradictoire mais c'est mon sentiment", a lancé l'entraîneur giallorosso.

Mais ce Napoli est injouable, en confiance et en réussite, et personne ne voit, ni au pied du Vésuve ni ailleurs en Italie, comment le scudetto pourrait désormais lui échapper.