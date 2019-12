Italie: polémique autour d'une interview d'Assad à la TV publique

Une polémique a démarré en Italie autour d'une interview accordée par le président syrien Bachar al-Assad à la télévision publique Rai, qui ne sera pas retransmise dans la péninsule, mais diffusée en Syrie lundi soir.

A l'origine de cet entretien, Monica Maggioni, une ancienne journaliste, actuellement directrice de Rai Com, filiale de la Rai qui s'occupe de la rediffusion des chaînes de la maison-mère dans le monde entier.

Mme Maggioni, qui avait déjà interviewé par le passé le président syrien, a réussi grâce à ses contacts dans son entourage à réaliser le 26 novembre à Damas cet entretien exclusif.

De retour en Italie, une première question s'est posée: dans quelle émission et sur quelle chaîne diffuser l'entretien ?

L'idée était de la transmettre sur la chaîne d'information en continu, Rai News 24, mais les syndicats de la Rai s'y opposent.

Ils ont dénoncé l'idée de diffuser une interview réalisée par quelqu'un d'externe à la rédaction et exerçant en outre une fonction de direction, et non plus de journaliste, alors que la Rai en compte plus de 1.700, relate le quotidien bien informé, Il Fatto Quotidiano.

Les principaux responsables de la Rai ont décidé de reporter, sans fixer de date, la diffusion de cette interview, initialement prévue pour le lundi 2 décembre sur Rai News 24, et qui devait être retransmise au même moment sur les médias syriens.

Face au report sine die côté italien, Damas a fait savoir que le régime ne veut plus attendre et diffusera l'interview à 20H00 (19H00 GMT) lundi soir, selon le quotidien Repubblica.

Le service de presse du régime syrien a estimé que c'était "un exemple supplémentaire des tentatives occidentales de cacher la vérité sur la situation en Syrie", a ajouté La Repubblica pour qui, "il est improbable" désormais que la Rai diffusera cette interview.