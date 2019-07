Italie: Rabiot passe un "cran au-dessus" à la Juventus

La Juventus "un cran au-dessus du Paris SG" et les bons conseils de Gianluigi Buffon: Adrien Rabiot a expliqué mardi les raisons de son arrivée à Turin et est revenu sur ses six derniers mois "très compliqués" dans le club de la capitale.

"Il y avait eu des contacts auparavant avec la Juve, mais c'était une autre autre période, une autre situation. Aujourd'hui, c'était le bon moment", a expliqué le milieu de terrain français au début de sa conférence de presse, après un timide "buongiorno a tutti" en version originale.

Alors que son contrat avec le PSG a expiré dimanche, Rabiot s'est engagé libre lundi avec la Juventus qui, selon les médias sportifs italiens, devrait lui verser une prime à la signature de 10 millions d'euros et un salaire évalué à sept millions annuels.

Vêtu du costume gris de son nouveau club, Rabiot a ensuite expliqué que Gianluigi Buffon, côtoyé la saison dernière au PSG, avait eu une influence directe sur son arrivée à la Juve, qualifiée de "très grand club, très prestigieux".

"La saison passée, j'ai beaucoup parlé avec Gigi. Il m'a donné beaucoup de conseils et m'a beaucoup parlé de la Juve. Il connait très bien ce club et c'était la meilleure personne à qui demander conseil. Et son avis a beaucoup compté pour moi", a-t-il assuré.

"Il m'a dit beaucoup de choses très intéressantes, notamment que si je voulais passer un palier dans ma carrière, une ou deux saisons à la Juve valaient plus que dans d'autres clubs. J'ai pris ce conseil très au sérieux. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent mon choix mais les choses dites par Gigi m'ont fait réfléchir", a ajouté Rabiot.

Les deux hommes pourraient d'ailleurs se retrouver cette saison à la Juve, puisque Buffon semble proche d'un retour à Turin, à en croire la presse sportive italienne.

- "Six mois compliqués" -

A la Juve et sous les ordres de Maurizio Sarri, Rabiot, qui gardera son N.25, a assuré qu'il serait "disponible" et prêt à s'adapter, mais il a rappelé que sa position préférée était celle de "milieu gauche dans un milieu à trois".

C'est aussi le poste de Blaise Matuidi, parti il y a deux ans à la Juventus, justement pour laisser plus d'espace à Rabiot au sein du milieu parisien.

"Blaise je le connais très bien et on s'entend très bien. J'arrive dans un grand club avec beaucoup de joueurs, y compris dans mon rôle. C'est la concurrence, c'est normal, que ce soit avec Blaise ou un autre", a souri Rabiot.

Sur la fin de son aventure avec le PSG, qui l'a écarté du groupe professionnel à partir du mois de décembre dernier, Rabiot a démenti toute nouvelle proposition de contrat par Leonardo et a évoqué "six mois compliqués, très compliqués même sur les plans sportif et personnel".

"Tout ça c'est fini, c'est derrière moi et c'est une nouvelle aventure qui commence, une belle aventure. J'aurais préféré que ça se termine mieux mais ça ne dépendait pas que de moi", a-t-il dit.

Le Francilien est enfin brièvement revenu sur l'équipe de France, dont il s'est éloigné en refusant un rôle du suppléant avant le Mondial-2018.

"Ma décision a simplement été de ne pas être parmi les réservistes. Mais je suis un joueur français et donc disponible pour le sélectionneur si je joue bien", a-t-il dit.