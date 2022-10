Italie: Ribéry pourrait rester à la Salernitana comme dirigeant

Franck Ribéry, qui devrait prochainement officialiser sa retraite de footballeur en raison de douleurs récurrentes au genou, pourrait rester à la Salernitana dans un rôle de dirigeant, a confirmé samedi l'entraîneur Davide Nicola.

"Quand on parle de Franck, on parle d'une personne avec la capacité et le potentiel de tout faire" dans le monde du football, a indiqué l'entraîneur, interrogé sur la possibilité de voir l'ex-international français intégrer son équipe technique.

"Je ne sais pas si les choses sont encore définies, mais nous en avons parlé", a ajouté Davide Nicola, lors d'une conférence à la veille du match contre l'Hellas Vérone, dimanche lors de la 9e journée.

Ribéry, 39 ans, va "très probablement" mettre un terme à sa fructueuse carrière, a déclaré vendredi à l'AFP son agent italien Davide Lippi, confirmant des informations de presse. "On est en train d'évaluer la question", avait-il ajouté.

Ni le club ni le joueur n'ont confirmé, mais l'annonce pourrait avoir lieu la semaine prochaine, selon plusieurs médias italiens.

"Nous avons nous-mêmes demandé à Franck s'il avait la volonté de s'imaginer dans un tel rôle (dans l'encadrement technique, ndlr). Par rapport à ce qu'il représenterait comme nouveauté pour nous et par rapport à ce que pourraient être ses idées pour son futur parcours, nous pourrions nous donner chacun quelque chose, je serais ravi", a souligné son entraîneur.

"Mais c'est un homme si convoité qu'il pourrait idéalement jouer n'importe quel rôle dans un club, avec son expérience et son image positive", a conclu Davide Nicola.

S'il n'a pas pris la parole, Franck Ribéry a publié samedi une vidéo sur Instagram d'une séance de travail sur un vélo d'appartement.

Absent des terrains depuis août avec la Salernitana, qu'il avait rejointe à l'été 2021, et où son contrat cout jusqu'à juin 2023, Ribéry a décidé de dire stop en raison de blessures à répétition au genou, ont assuré Il Mattino en Italie et L'Equipe en France.

Ce probable départ à la retraite devrait mettre fin à 22 années de carrière professionnelle, dont le sommet aura été la saison 2012-2013 avec le Bayern Munich, auteur cette année-là du triplé Championnat-Coupe-Ligue des champions.

Franck Ribéry compte 81 sélections en équipe de France pour 16 buts marqués, entre 2006 et 2014.