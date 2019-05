Italie: un an après l'arrivée d'Iliad, les usagers gagnants, pas les opérateurs

Il y a tout juste un an, Iliad débarquait en Italie, prêt pour la "révolution".

Si, avec ses prix cassés, le groupe français a clairement secoué le marché des télécoms, sa présence y reste encore limitée, en attendant son arrivée sur le fixe et le monde de l'internet.

5,99 euros par mois, incluant SMS, appels illimités vers 65 pays, internet de 30Go: dans une ambiance de show, le directeur général d'Iliad en Italie, Benedetto Levi, lançait le 29 mai 2018 à Milan sa première offre mobile.

Un forfait limité au premier million de clients (mais finalement vendu à 1,2 million) qu'il présentait comme "révolutionnaire", quand les forfaits similaires s'affichaient, selon lui, à 12 euros chez Wind, 15 chez Tre, 18 chez Telecom Italia (Tim) et 30 chez Vodafone.

"L'entrée d'Iliad a été agressive" et "naturellement, le groupe a rencontré du succès", souligne Justinas Lasinskas, analyste chez Euromonitor International, qui estime néanmoins qu'on "ne peut parler de révolution".

Iliad revendique désormais 3,3 millions d'abonnés (à fin mars), un bon démarrage, même si sa part de marché, autour de 4%, reste encore limitée. Il est loin derrière Wind Tre (27 millions d'abonnés), Tim et Vodafone (quelque 22 millions chacun), note Mme Lasinskas.

- "Guerre des prix" -

Son impact a néanmoins été majeur sur le marché.

"Les consommateurs ont été les grands gagnants de son arrivée, avec une baisse générale des tarifs de la part de tous les opérateurs et la création de marques low cost chez Tim et Vodafone. La chute du prix des services a été très importante, de quasi 5% en 2018", explique Marta Valsecchi, directrice de l'Observatoire de l'innovation numérique à l'école de commerce de Polytechnique à Milan, en faisant état également d'"une hausse des datas offertes dans les forfaits".

"Ces offres à bas coût ont déclenché une guerre des prix dans l'industrie, tous les opérateurs sont en train de perdre des revenus", précise Mme Lasinskas.

"Wind Tre est celui qui a souffert le plus, avec un recul de ses revenus mobiles à deux chiffres. C'est un concurrent direct d'Iliad, sa clientèle est sensible au prix et donc plus susceptible de changer d'opérateur", note-t-elle.

Wind Tre a vu sa base de clients mobiles chuter de 8% en 2018, alors que les revenus des services mobiles de Tim ont plongé de 11,4% en Italie au premier trimestre, après une baisse de 3,1% sur l'année 2018.

Quant à Vodafone, il a présenté en mars aux syndicats un plan prévoyant une réduction de ses effectifs de 1.130 personnes, soit 15%, pour répondre à la "transformation structurelle du marché et à la chute drastique des prix liée à l'extraordinaire pression concurrentielle".

- Problème des investissements -

"Il y avait déjà eu une forte guerre des prix il y a quelques années, et l'Italie avait déjà un Arpu (revenu par abonné) inférieur à d'autres pays européens" comme l'Allemagne, le Royaume-Uni ou la France, rappelle Mme Valsecchi.

"Or c'est une industrie qui doit beaucoup investir année après année pour garantir des infrastructures à haut débit", souligne-t-elle.

Pour Mme Lasinskas, Iliad a "faussé" le jeu avec ses offres très complètes "à prix extrêmement bas": "ceci est une approche non viable de la compétition", qui ne pourra pas durer.

Face aux investisseurs le 7 mai, Benedetto Levi a souligné que la marque Iliad avait réussi en moins d'un an à être "connue par plus de 90% des Italiens" et "associée à des valeurs +différenciantes+: la simplicité, l'innovation, la transparence, avec l'absence de coûts cachés".

"Malgré des offres très agressives de nos concurrents et deux augmentations successives de nos prix", la base d'abonnés progresse toujours, grâce au réseau de distribution mis en place dans un délai très court, en ligne et via des distributeurs de cartes sim, a-t-il affirmé.

D'ici 2024, "nous souhaitons devenir un opérateur convergent" fixe et mobile, a souligné le directeur général d'Iliad, Thomas Reynaud.

Le groupe vise ainsi un chiffre d'affaires annuel de 1,5 milliard d'euros en Italie à long terme --très loin des 80 millions enregistrés au premier trimestre-- et un excédent brut d'exploitation, aujourd'hui négatif, à l'équilibre à moyen terme.