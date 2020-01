Italie: un premier effet Ibrahimovic à l'AC Milan, vainqueur à Cagliari

Première titularisation et premier but: le retour de Zlatan Ibrahimovic a réussi à l'AC Milan qui, après plus d'un mois sans victoire, s'est imposé 2-0 samedi à Cagliari lors de la 19e journée, grâce notamment à un but du Suédois.

Ibrahimovic a marqué le but du 2-0 pour les Rossoneri à la 64e minute, d'une frappe du gauche sans contrôle dans le petit filet, sur un centre du Français Théo Hernandez.

"Ibra" avait déjà joué la semaine dernière face à la Sampdoria Gênes (0-0) mais il était seulement entré en jeu pour la dernière demi-heure après avoir débuté le match sur le banc.

Son arrivée semble avoir un effet positif sur le AC Milan et son secteur offensif. Le club lombard n'avait en effet plus gagné, ni marqué le moindre but, depuis un succès 3-2 à Bologne le 8 décembre.

Depuis, l'équipe de Stefano Pioli avait concédé deux matches nuls 0-0 et une humiliante défaite 5-0 contre l'Atalanta Bergame.

Pour mettre l'ancien Parisien dans les meilleures conditions, Pioli a imaginé un 4-4-2 au sein duquel il est associé au Portugais Rafael Leao, auteur de l'ouverture du score d'une frappe déviée juste après la pause (46e).

Au-delà de son but, Ibrahimovic (38 ans) a beaucoup joué en pivot, avec un certain succès, sa condition physique actuelle ne lui autorisant pas beaucoup plus pour l'instant.

Mais celui qui avait déjà fait un premier passage réussi entre 2010 et 2012 à l'AC Milan semble aussi avoir transmis confiance et sérénité à ses équipiers, bien meilleurs que ces dernières semaines.

Avec ce succès, Milan remonte provisoirement à la 8e place, alors que Cagliari reste 6e. Mais les Sardes sont dans une très mauvaise période, avec quatre défaites d'affilée.

A 18h (17H00 GMT), la Lazio Rome (3e) reçoit Naples (9e), avant l'un des chocs de cette 19e journée entre l'Atalanta Bergame (5e) et le leader, l'Inter Milan (20h45).