Italie : un viaduc autoroutier s'écroule à Gênes emportant des voitures

Violento nubifragio #Genova #crollo parte del viadotto Polcevera-Morandi Km 0,200 su autostrada A10

Uscita obbligatoria Genova aeroporto direzione Ventimiglia

Uscita obbligatoria bivio A10 con A7 direzione Genova @StradeAnas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova pic.twitter.com/7YJINjFWRX — Polizia di Stato (@poliziadistato) August 14, 2018

+++ Genova crollo al ponte Morandi su autostrada A10 #repartiprevenzionecrimine #poliziastradale e soccorsi sul posto pic.twitter.com/wvCFMyife1 — Polizia di Stato (@poliziadistato) August 14, 2018

Une portion du viaduc autoroutier permettant d'entrer dans Gênes depuis la France notamment, s'est écroulé emportant des voitures dans sa chute. Un morceau de 80m serait tombé entraînant une vingtaine de véhicule. Cette catastrophe aurait fait au moins 11 morts et 5 blessés graves, selon des médias citant des sources du ministère de l'Intérieur.

Les pompiers et la police ont posté des vidéos sur lesquelles on voit que des véhicules ont été écrasés par des débris de l'écroulement. Ils explorent la zone avec des chiens.

40 pompiers sont au travail et attendent d'autres renforts.