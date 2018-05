J-3 avant le mariage royal: pas de papa mais des enfants d'honneur

Meghan Markle épousera finalement son prince en l'absence de son père Thomas, souffrant, mais accompagnée d'enfants d'honneur, parmi lesquels les aînés du prince William et de Kate, George et Charlotte. A Windsor, la police évacuait les sans-abri, à trois jours du mariage royal.

- Une mariée sans son papa

Après moult tergiversations, le père de Meghan Markle a finalement annoncé qu'il ne pourrait pas assister aux noces de sa fille et le prince Harry, en raison d'une opération du coeur prévue mercredi. Il avait auparavant confié au site d'informations sur les célébrités TMZ qu'il s'était fait rémunérer par un paparazzi pour des photos mises en scène, et qu'il ne voulait pas venir au mariage pour ne pas mettre sa fille dans l'embarras. Selon sa fille et demi-soeur de Meghan, Samantha Grant, le septuagénaire qui vit au Mexique est harcelé par les paparazzis depuis l'annonce du mariage.

La mère de Meghan Markle, Doria Ragland sera elle bien présente lors de la cérémonie et pourrait conduire sa fille à l'autel en lieu et place de son ex-mari. Cette professeure de yoga de 61 ans a été photographiée mardi en train de quitter son domicile de Los Angeles pour se rendre à l'aéroport. Vêtue d'une tenue décontractée, elle tenait une housse de vêtements à la main.

- Surmenage?

Le chroniqueur royal Andrew Morton, qui a enchaîné les interviews après la publication de sa biographie non autorisée de Meghan Markle, a lui aussi des soucis de santé. A 65 ans, il a été hospitalisé mardi après une "mini AVC" alors qu'il dissertait sur Wallis Simpson, l'Américaine divorcée pour laquelle Edouard VIII avait abdiqué, lors d'un événement à Londres.

"Merci pour tous vos bons voeux - il semble que j'ai eu un mini AVC mais je vais bien et suis en voie de guérison", a tweeté l'ancien journaliste.

- George et Charlotte enfants d'honneur

Le petit prince George, 4 ans, sa soeur Charlotte, 3 ans, les deux aînés du prince William et de son épouse Kate figureront parmi les enfants d'honneur au mariage de leur oncle Harry avec Meghan Markle. Six petites filles et quatre petits garçons, âgés de deux à sept ans, ont été choisis, parmi lesquels trois enfants de Jessica et Benedict Mulroney et deux enfants de Benita et Darren Litt, Jessica et Benita comptant parmi les amies proches de Meghan Markle.

- A la santé des mariés!

La secrétaire d'Etat chargée de la Criminalité, de la Protection et de la Vulnérabilité, Victoria Atkins, a signé l'ordonnance permettant aux pubs de rester ouverts deux heures plus tard vendredi et samedi, soit jusqu'à 01H00 locale le lendemain matin, ont annoncé ses services mercredi. Cette décision gouvernementale "a reçu un soutien écrasant", lors d'une consultation publique, a souligné la secrétaire d'Etat.

- Chasse aux sans-abris à Windsor

Des policiers ont été photographiés en train de déplacer des sans-abris et de retirer leurs sacs de couchage et effets personnels. Selon la police locale, ces mesures sont dictées par des raisons de sécurité et pour éviter toute obstruction du passage sur les trottoirs de la ville, rapporte le Daily Mail.

En janvier, un élu local avait suscité la polémique pour avoir demandé à la police d'agir contre la "mendicité agressive". "Il est de plus en plus inquiétant de voir les quantités de sacs et de déchets que ces mendiants accumulent sur nos trottoirs, et qui posent un risque pour la sécurité", commentait-il dans une lettre ouverte, estimant que "cette situation fait apparaitre une belle ville sous un jour peu favorable".

- From LA with love

Une carte géante a été installée sur le Walk of Fame, à Hollywood, à Los Angeles, où a grandi Meghan Markle. Les passants peuvent y inscrire leurs voeux de bonheur avant qu'elle ne soit envoyée aux tourtereaux.