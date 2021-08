Jadot "blessé" que les écolos soient taxés "d'agri-bashing"

Le candidat à la primaire écologiste Yannick Jadot a effectué son premier déplacement de la rentrée dans le marais poitevin (Deux-Sèvres) afin de promouvoir l'agriculture paysanne, se disant "blessé" que "l'agri-bashing" contre les agriculteurs ait été attribué à sa famille politique.

A la veille des Journées d'été des écologistes qui se dérouleront de jeudi à samedi à Poitiers, Yannick Jadot s'est entouré d'une trentaine d'élus qui le soutiennent à la primaire de septembre afin de rendre visite à un agriculteur biologique du marais, Tony Martins.

L'objectif était de mettre en avant un modèle d'agriculture différent du productivisme, qui conduit selon lui à l'assèchement des marais et à l'appauvrissement de la biodiversité.

"Les écologistes sont au coeur du combat pour une autre agriculture", tandis que ses éventuels adversaires à la présidentielle, "la droite et les socialistes, ont toujours géré l'agriculture avec l'agro-industrie", a déclaré l'eurodéputé devant la presse.

L'occasion de répéter son slogan d'une "écologie des solutions" qui prenne appui "sur la réalité de plus en plus de Français qui dans les entreprises, les fermes, les quartiers, les administrations, innovent et réussissent la société" de transition écologique.

Yannick Jadot s'est aussi dit "profondément blessé que les difficultés des agriculteurs aient été liées aux combats des écologistes" par ceux qui ont dénoncé ces dernières années un "agri-bashing", selon lui un terme instrumentalisé par le syndicat majoritaire FNSEA.

Le groupe d'élus a ensuite été soutenir des opposants aux "bassines", étendues de stockage d'eau servant pour l'irrigation du maïs, une méthode répandue dans les Deux-Sèvres pour supporter les sécheresses, mais dénoncée par les écologistes comme nuisible pour les nappes phréatiques.

M. Jadot a été salué par le candidat à la présidentielle de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon sur Twitter: "Soutien à Yannick Jadot, présent aujourd'hui dans le marais poitevin où nous étions en octobre dernier (...) contre l'implantation des bassines bio-destructrices".