Jadot: le bio local pourrait "permettre l'installation de 60.000 paysans bio"

La tête de liste EELV pour les européennes Yannick Jadot a affirmé que le développement du bio local pourrait permettre d'installer "60.000 paysans bio" en France, mercredi sur France 2.

"L'ancien président du réseau des Biocoop, Claude Gruffat, qui est sur ma liste, me l'a dit: si on répond à la demande pour du bio local, on installe 60.000 paysans bio dans notre pays", a affirmé M. Jadot. "L'écologie est sociale", a-t-il insisté.

Il a par ailleurs dénoncé la liste LREM, dont le numéro deux est Pascal Canfin, ex-député européen EELV, sur laquelle "figurent des proglyphosate, des antiglyphosate, ceux qui défendent la chasse à la glu, ceux qui veulent interdire la chasse...".

Il a également reproché au président Emmanuel Macron d'avoir "systématiquement arbitré pour le vieux monde: les pesticides, la chasse, le nucléaire, l'accord de libre échange..."