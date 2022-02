Jadot veut "lever les doutes" contre "ceux qui discréditent l'écologie"

Le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot a promis mercredi qu'il "lèverait les doutes" contre "ceux qui discréditent l'écologie", estimant que son projet était le seul qui "donne une perspective d'avenir positive".

Interrogé sur les résistances que rencontrait l'écologie, lors de la conférence de presse sur son programme, déjà présenté samedi dernier en meeting, l'eurodéputé a dit: "Il faut lever des doutes tous les jours car nos adversaires passent leur temps à discréditer l'écologie".

"Nous devons convaincre qu'elle signifie plus de pouvoir d'achat, d'emplois, de démocratie", a-t-il ajouté. "L'écologie est le seul projet qui donne une perspective d'avenir positive à nos pays".

"Nous ne sommes plus simplement des lanceurs d'alerte, ça c'est ce qu'on a fait pendant 30 ans... On est du côté des solutions et elles sont enthousiasmantes", a assuré le candidat: "être dans l'entraide, maîtriser sa vie, bien manger, faire du sport, profiter de la nature, être et aimer qui on veut".

Questionné sur la place importante de l'incitation dans son programme pour accélérer la transition écologique, comme les bonus-malus fiscaux, il a répondu: "Aujourd'hui les aides aux entreprises n'ont aucun conditionnalité, vous touchez plus d'argent en tant qu'Amazon qu'en tant que libraire en centre-ville".

Les "bonus-malus appliqué aux patrimoines, l'impôt sur la société, moduler la TVA pour que les circuits courts bio soient moins taxés" et à l'inverse les industries polluantes davantage taxées sont à ses yeux "un levier puissant".

Yannick Jadot a poursuivi: "Évidemment, il y aura aussi une logique règlementaire, telle que l'interdiction des pesticides, mais nous voulons accompagner ceux qui sont responsables sur le climat et le social et contraindre (par l'incitation fiscale, NDLR) ceux qui sont irresponsables".

La "règle d'or climatique" instaurera une évaluation écologique pour toute dépense publique, a-t-il souligné.