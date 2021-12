Le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot veut mettre en place une assurance universelle sur les loyers, annonce-t-il dans une tribune publiée dans le Monde, dans laquelle il décline ses mesures sur le logement.

"Nous mettrons en place une assurance universelle sur les loyers", écrit Yannick Jadot dans ce texte, signé également par Fatima El Khili, maire-adjointe à l'urbanisme à Rouen, et Aurélien Taché, député du Val-d'Oise et co-président des Nouveaux Démocrates. Ce dernier vient d'ailleurs de déposer à l'Assemblée une proposition de loi en ce sens.

"Chaque propriétaire devra, comme c’est le cas avec une automobile, s’assurer contre les risques d’impayés et les obligations de caution et de garantie imposées aux locataires seront supprimées", précise la tribune.

"Ce système permettra de sécuriser les bailleurs tout en évitant que le risque d’impayé repose sur le seul locataire" et "mettra fin à la compétition féroce entre locataires des centres-villes", ajoutent les signataires.

Parmi les autres mesures sur le logement, Yannick Jadot veut construire "700.000 logements sociaux sur le quinquennat" et rénover "les 800.000 logements sociaux mal isolés, à condition qu’ils restent dans le parc social pendant 20 ans".

Le candidat écologiste entend également "sanctionner durement les communes qui s’entêtent à refuser leurs obligations" en matière de logements sociaux. "Au-delà des amendes infligées, la compétence de délivrance des autorisations d’urbanisme sera, dans leur cas, transférée à l’Etat le temps nécessaire à l'atteinte des quotas de la loi SRU".

Face à la montée des prix des énergies, il veut "à court terme" élargir le chèque-énergie "à 16 millions de Français" et le "porter à 400 euros pour les plus modestes d’entre eux". "A moyen et long terme", il mettra en place "une politique de rénovation des logements accessible aux ménages modestes, par exemple par une avance complète du coût des travaux par les énergéticiens".

Estimant que "la réfection de patrimoines anciens ou la transformation d’immobilier de bureaux en habitation peut permettre d’accroître considérablement l’offre de logements abordables", il veut inscrire dans la loi "des objectifs de rénovation".

Enfin, "l’objectif de zéro artificialisation nette d’ici à 2050 devra être tenu", dit-il. "Les terres agricoles devront être sanctuarisées et les collectivités se voir donner les moyens de traiter les friches urbaines".

"Jamais plus, nous ne laisserons la bétonisation gagner face au vivant et les PLU bioclimatiques seront généralisés", promet l'écologiste, qui ajoute que "chaque programme neuf" sera "soumis à un objectif zéro-carbone" et devra "comprendre des espaces extérieurs".