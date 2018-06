Janet Jackson se livre sur sa lutte contre la dépression

La chanteuse Janet Jackson a révélé mercredi souffrir d'une dépression "profonde" liée, selon elle, à un complexe d'infériorité datant de l'enfance ainsi qu'au racisme et au sexisme de la société américaine.

Dans un article à paraître vendredi dans le magazine Essence, qui s'adresse aux femmes noires, la star de 52 ans explique n'avoir été heureuse pour la première fois qu'à la naissance de son premier enfant, en 2017.

Celle qui a accédé à la célébrité dans les années 1980 raconte que la décennie ayant suivi ses 30 ans a été "difficile".

"C'était dur de lutter (contre la maladie, NDLR). Je pourrais passer ma vie à analyser la source de ma dépression", écrit-elle, selon les extraits de l'article diffusés mercredi.

"Le fait d'avoir peu d'estime de soi peut être ancré dans un sentiment d'infériorité remontant à l'enfance. Ca peut être lié à des objectifs que l'on veut atteindre mais qui sont trop éloignés. Et il y a bien sûr les problèmes sociétaux que sont le racisme et le sexisme", poursuit-elle. "Mélangez le tout, et cela donne une dépression, une maladie tenace et effrayante".

La petite soeur du roi de la pop Michael Jackson, qui a également souffert de dépression, est revenue sur le devant de la scène en 2015 avec un album, avant de brutalement interrompre sa tournée en mars 2016 en expliquant vouloir fonder une famille.

Elle a mis au monde un petit garçon, Eissa, début 2017.