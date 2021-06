Japon: Emma, femelle rhinocéros, prend ses quartiers en attendant son mariage arrangé

Les soigneurs du zoo Tobu près de Tokyo prient pour que le mariage arrangé d'Emma, une femelle rhinocéros blanc qui vient d'arriver au Japon, puisse leur fournir une descendance de cette espèce protégée.

L'herbivore, soigneusement sélectionnée par le Leofoo Safari Park de Taïwan pour fonder une famille à l'étranger, est arrivée au Japon cette semaine, après un retard de plusieurs mois dû à la pandémie.

La femelle au caractère doux, âgée de cinq ans, sera présentée à son prétendant en septembre, mais une attraction réciproque n'est pas garantie, relève Yasushiro Shimo, un des responsables du zoo Tobu de Saitama.

"Le mâle a dix ans et est gros. Nous allons les mettre ensemble et les laisser faire connaissance. Nous pensons que la reproduction prendra un an", a-t-il dit à l'AFP. "Bien sûr, s'ils ne sont pas compatibles, il n'y aura pas de reproduction. Tout ce que nous pouvons faire, c'est prier", explique-t-il.

Vendredi, on pouvait voir Emma se reposer après la fatigue du voyage, manger, dormir, se promener dans son enclos.

Elle a été choisie dans un troupeau de 23 rhinocéros en raison de son caractère placide et de sa petite taille, qui la rendaient plus facile à envoyer à l'étranger.

Lorsque son départ prévu en mars a été reporté à cause du virus, les soigneurs ont commencé à lui apprendre quelques mots de japonais, comme "viens" et "non" pour la préparer à sa vie future.

"Emma est très habituée aux humains. A Taïwan, les soigneurs l'enduisaient de boue et prenaient soin d'elle, donc les humains lui sont familiers. D'une manière générale, elle est très calme", relève M. Shimo.

Pesant actuellement 800 kilos, elle pourrait doubler de taille, a-t-il dit. "Elle est encore jeune, je pense qu'elle va atteindre deux tonnes".

Le reproduction organisée en zoo a joué un rôle important pour renforcer la population des rhinocéros blancs du Sud, qui ne sont pas blancs.

L'espèce compte actuellement 19.000 individus à l'état sauvage en Afrique australe, selon l'association Save the Rhino.

Leurs cousins du Nord ont eu moins de chance: il ne reste plus que deux rhinocéros blancs du Nord, deux femelles, condamnant l'espèce à l'extinction.

Le braconnage est favorisé par le marché de leurs cornes, utilisées notamment comme aphrodisiaque. Ce marché existe en Asie, en particulier en Chine et au Vietnam.