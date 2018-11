Japon : la garde à vue de Carlos Ghosn prolongée de 10 jours

Carlos Ghosn, un gardé à vue comme tout le monde au Japon. Trois bols de riz par jour et des interrogatoires qui peuvent durer neuf heures d'affilée et sans avocat. Malgré les soupçons de fraudes fiscales, Carlos Ghosn demeure toutefois PDG de Renault. Et c'est Thierry Bolloré qui va assurer la direction exécutive.