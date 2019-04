Japon: un bébé garçon né avec un poids inédit de 258g va quitter l'hôpital

Un nourrisson japonais né prématurément avec un poids de seulement 258 grammes va quitter l’hôpital après six mois et demi passés en unité de soins, a annoncé l'établissement qui l'a pris en charge.

Il était né par césarienne à 24 semaines d'aménorrhée (ou 22 semaines de grossesse), en raison de problèmes liés à une hypertension gestationnelle chez sa mère.

Jusqu'à présent, le plus petit garçon grand prématuré ayant survécu avait à la naissance un poids de 268g. Il s'agissait aussi d'un petit Japonais qui avait quitté l'établissement hospitalier Keio de Tokyo en février sain et sauf.

Le nouveau-né, Ryusuke Sekiya, pèse désormais plus de 3 kilogrammes. "Il boit du lait et il est possible de lui faire prendre des bains. je suis si heureuse de le voir grandir", a expliqué sa maman devant les caméras de télévision.

Le taux de survie des nouveaux-nés de moins de 300 grammes augmente mais reste encore faible, surtout lorsqu'il s'agit d'un garçon.

Ces enfants doivent dans tous les cas par la suite bénéficier d'une attention médicale particulière au moins durant leurs premières années.

De précédents cas de sortie de l'hôpital après plusieurs mois sans problème de santé de nourrissons garçons nés avec un poids de moins de 300 g avaient aussi été enregistrés en Allemagne en 2009 (274 g) ainsi qu'au Japon en 2009 (297 g), 2011 (294 g) et 2015 (289 g), selon un registre international tenu par l'Université d'Iowa (Etats-Unis).

Parmi les filles, le cas le plus petit à la naissance ayant survécu a été enregistré en Allemagne en 2015 (252 grammes).